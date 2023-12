Erste Verhandlungsrunde mit Müller ausgefallen

IMAGO/Jerry Andre

Der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus

Offenbar hätte in den letzten Tagen der erste Verhandlungstermin zwischen dem FC Bayern und Thomas Müller über eine mögliche Vertragsverlängerung angestanden. Doch die Gespräche sind geplatzt. Verantwortlich dafür waren aber weder der deutsche Fußball-Rekordmeister noch der Spieler selbst.

Die Pläne des FC Bayern - nach den Verlängerungen von Manuel Neuer und Sven Ulreich - vor Weihnachten noch die dritte große Vertragsausdehnung unter Dach und Fach zu bringen, haben einem Medienbericht nach zuletzt einen Dämpfer erhalten. Denn die geplante erste Gesprächsrunde mit Thomas Müller musste ausfallen.

Nach Informationen von "Bild" war der Poker mit Müller eigentlich am vergangenen Wochenende geplant gewesen. Doch dann kam etwas Unvorhergesehenes dazwischen: Schnee!

Das Wetter-Chaos im Süden Deutschlands, das auch München mit voller Breitseite traf, sorgte nicht nur für den Ausfall der Partie des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin, sondern eben auch für eine Verschiebung der Verhandlungen mit Müller. Diese mussten kurzfristig abgesagt werden. Kein Wunder: Straßen waren unbefahrbar, Müller selbst postete am Rande des Schnee-Chaos am zurückliegenden Samstag ein Video, auf dem er beim Schneeräumen zu sehen war.

Statt Verhandlungstisch hieß es also ab in die Kälte. Immerhin: in den kommenden Tagen soll es wieder deutlich wärmer werden. Gut möglich, dass der FC Bayern und Müller die Verhandlungen dann so richtig starten können. Dass es bereits lose Gespräche im Vorfeld gab, bestätigte zuletzt FCB-Präsident Herbert Hainer bei "BildTV".

FC Bayern und Thomas Müller: Gelingt der Poker?

"Ich bin da auch zuversichtlich und wünsche mir ganz fest, dass der Thomas bei uns bleibt", sagte Hainer unter anderem. Müller selbst hatte zuletzt betont, dass er über den kommenden Sommer hinaus gern noch mindestens ein weiteres Jahr auf Profi-Niveau spielen will. Gut möglich, dass er dies auch bei "seinen" Münchnern tut, wo er vor über 23 Jahren anheuerte.

Allerdings müssten die FCB-Verantwortlichen Müller dem Vernehmen nach in Gehaltsfragen entgegenkommen. Denn die Forderungen des Routiniers sollen nicht ohne sein.

Laut "Sport Bild" will er nämlich bei einer Verlängerung keinerlei Abstriche beim Salär machen. Heißt: Bleibt Müller, möchte er auch in der Saison 2024/25 mehr als 20 Millionen Euro im Jahr kassieren. Diese Summe soll der Ur-Bayer derzeit einstreichen.

Dieser Gehaltswunsch dürfte in der ersten Verhandlungsrunde Thema sein. Diese dürfte zeitnah nachgeholt werden, denn laut "Bild" möchte der FC Bayern am liebsten noch vor Weihnachten mit Müller verlängern.