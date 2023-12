Bericht: Schalker Geheimtreffen mit Tönnies

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Clemens Tönnies macht sich Sorgen um den FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 herrscht derzeit höchste Alarmstimmung, denn die Königsblauen befinden sich in sportlich prekärer Lage, das Schreckensgespenst des Abstiegs in die 3. Liga geht um. Das haben auch die wichtigsten Sponsoren der Knappen bemerkt und in einem Geheimtreffen nun ihre Sorgen kundgetan. Mittendrin: der umstrittene frühere Klub-Boss Clemens Tönnies.

Mitten in die seit Wochen und Monaten brodelnden Gerüchte über eine im Hintergrund agierende Opposition um den früheren Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies, die den FC Schalke 04 auf links drehen und auf diese Weise vor dem Abstieg bewahren will, macht nun ein "Bild"-Bericht die Runde, nach dem eben jener Tönnies dem aktuellen Aufsichtsrats-Boss Axel Hefer und dem angehenden Vorstands-Chef Matthias Tillmann seine Sorgen über die aktuelle Lage bei S04 mitgeteilt hat.

Nach Informationen von "Bild" soll es am Freitagmorgen in der Arnsberger Unternehmenszentrale der Firma Trilux eine Zusammenkunft gleich mehrerer wichtiger Sponsoren des FC Schalke 04 gegeben haben, die das Blatt als "Geheimgipfel" bezeichnet.

Warum bei Trilux? Gastgeber der Runde der wichtigsten Geldgeber des Revierklubs war Michael Huber, der die Brauerei Veltins vertrat, welche mit ihrem Schriftzug aktuell das Trikot der Königsblauen ziert und seit Jahren Namensgeber der Arena ist. Weil Huber auch für Trilux aktiv ist, traf man sich offenbar in Arnsberg.

Neben dem Veltins-Generalbevollmächtigten waren auch die Verantwortlichen von Stölting, Hagedorn und HRS, die die Trainings-Bekleidung sponsern, anwesend. Und natürlich besagter Clemens Tönnies, der seinen Herzensklub über die Firma Böklunder unterstützt.

FC Schalke 04: Nächster "Geheimgipfel" schon geplant

Gemeinsam soll sich das Sponsoren-Quintett bei Hefer und Tillmann erkundigt haben, wie die Pläne für den finanziell seit Langem klammen und sportlich seit dem Abstieg durch die Liga taumelnden Klub denn aussehen. Neben der Frage danach, wie das Duo Schalke konkret retten will, sollen die Sponsoren auch eigene Vorschläge eingebracht haben.

Zudem ist laut dem "Bild"-Bericht ein weiteres Treffen geplant.