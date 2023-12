Top-Klub mit konkretem Angebot für Schalke-Youngster

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Assan Ouedraogo spielt derzeit noch für den FC Schalke 04

Assan Ouedraogo gilt derzeit als das größte Talent beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Obwohl der Youngster derzeit mit einem Syndesmosebandriss noch bis zur Rückrunde ausfallen wird, ranken sich um seine weitere Zukunft weiterhin wilde Gerüchte. Ein erster Top-Klub soll jetzt ein konkretes Angebot an den Spieler gerichtet haben.

Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, macht vor allem Bundesliga-Schwergewicht RB Leipzig mittlerweile Ernst bei dem 17-Jährigen. Die Sachsen sollen demnach ihr Werben um den Mittelfeldspieler intensiviert und der Spielerseite eine konkrete Offerte für einen Wechsel im kommenden Sommer unterbreitet haben.

Dem FC Schalke 04 selbst sind in der Personalie weitestgehend die Hände gebunden, soll Ouedraogo doch eine Ausstiegsklausel in seinem derzeit laufenden S04-Arbeitspapier verankert haben. Laut dieser Klausel soll er den Klub für bis zu zwölf Millionen Euro festgeschriebene Ablöse im kommenden Sommer verlassen können, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten.

RB Leipzig will den U17-Weltmeister, der wegen seiner Fußverletzung vorzeitig von der WM in Indonesien abgereist war, zwar unbedingt verpflichten. Von einer Einigung oder einem Durchbruch in den Verhandlungen kann aber derzeit wohl noch keine Rede sein, hieß es in dem "Sky"-Bericht weiter

Auch der FC Bayern wohl an Ouedraogo dran

Erst im Frühjahr 2024 soll es demnach einen Abschluss der Gespräche zwischen den Roten Bullen und der Spielerseite geben. Aktuell befindet sich Ouedraogo voll in seinem Reha-Programm, will er doch ab Januar unbedingt wieder für den FC Schalke 04 auf dem Rasen stehen.

Neben Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig sollen mit dem FC Bayern und der AC Mailand auch weitere europäische Spitzenvereine an dem Teenager dran sein.

Assan Ouedraogo lief für den FC Schalke bislang in elf Zweitliga-Spielen auf und erzielte dabei einen Treffer.