Nur noch Ersatz? BVB-Star spricht über Formschwankungen

Marius Wolf (l.) spielt mit dem BVB eine wechselhafte Saison

Marius Wolf wandelt bei Borussia Dortmund immer wieder zwischen Startelf und Reservebank. Auch in den letzten Wochen durfte er mal von Beginn an ran, mal kam er nur für wenige Minuten als Einwechselspieler. Über diese besondere Rolle hat der BVB-Verteidiger nun gesprochen.

Grundsätzlich stellte Wolf im Interview auf dem YouTube-Channel der Schwarz-Gelben klar, dass er sich mit einer Rolle als Ergänzungsspieler beim BVB nicht zufrieden geben würde.

"Ich will gewinnen, ich will 100 Prozent geben und der Mannschaft helfen. Egal wo und für wie lange. Daran hat sich in den letzten Jahren nicht einmal etwas geändert. Das ist meine Herangehensweise an meinen Job", so der 28-Jährige, der in der laufenden Saison bisher 17 Pflichtspiel-Einsätze für Borussia Dortmund zu Buche stehen hat.

Dass es bei dem flexibel einsetzbaren Defensivspieler immer wieder Formschwankungen gegeben hat, seit dem er im Jahr 2018 erstmals das BVB-Trikot überzog, weiß Wolf selbst. Er hat sich von seinen sportlichen Krisen aber nie zu sehr herunterziehen lassen, wie er selbst betonte.

BVB-Star weiß: Manch klappt eben nicht alles"

"Manchmal läuft es sehr gut. Manchmal hast du Phasen, da klappt eben nicht alles und läuft nicht so gut. Aber man weiß, was man kann. Natürlich willst du als Fußballer so viel und so lange wie möglich spielen, das ist klar. Aber wir haben eine super Mannschaft und so viele Spiele, da kommt das alles vor", meinte der gebürtige Coburger, der mittlerweile fünf A-Länderspiele in seiner Vita stehen hat.

Über seine Teilzeit-Reservistenrolle beim deutschen Vizemeister will sich Wolf auch gar nicht groß beschweren: "Wenn die Mannschaft gewonnen hat und man selbst nicht gespielt hat, gibt es für den Trainer eben auch Argumente, nicht zu wechseln. Und das ist auch völlig normal. Ich spiele ja nicht erst seit einem Jahr Fußball", so der Außenverteidiger, der sich unter BVB-Cheftrainer Edin Terzic aber weiterhin empfehlen will.

Wolf steht bei Borussia Dortmund aktuell noch vor einer ungeklärten Zukunft, läuft sein Arbeitspapier doch zum Saisonende aus.