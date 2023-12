Tuchel-Klartext: "Verantwortung liegt bei mir"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Thomas Tuchel hat mit dem FC Bayern eine deutliche Niederlage kassiert

Thomas Tuchel hat nach der denkwürdigen Niederlage seines FC Bayern bei Eintracht Frankfurt eine schnelle Reaktion seiner Mannschaft gefordert. Auch sich selbst nahm der 50-Jährige in Pflicht.

Thomas Tuchel hat deutliche Worte nach dem blamablen 1:5 (1:3) des FC Bayern gefunden: "Wir sind enttäuscht und auch sauer. Es gibt viel aufzuarbeiten und viel zu verdauen. Dass wir wenig Argumente haben für das, was wir gemacht haben, ist ja klar." Der Münchner Cheftrainer betonte: "Damit bleibt die Verantwortung letztendlich bei mir."

Tuchel gratulierte auf der Pressekonferenz nach der Partie seinem Frankfurter Gegenüber Dino Toppmöller zu einem "verdienten" Sieg. In der Höhe, so der Bayern-Coach mit Blick auf die statistisch errechneten 1,5 zu erwartenden Gegentore, sei die Niederlage aber wohl zu hoch ausgefallen.

Tuchel räumt möglichen Fehler ein

"Wir haben nichts von dem auf den Platz gekommen, was wir uns vorgenommen haben", so Tuchel zerknirscht, aber sachlich. "Die individuellen Fehler sind natürlich zu viel und eklatant", monierte er nach der ersten Bundesliga-Niederlage seit Mai. Eine "Erklärung" für diese Fehler konnte Tuchel so unmittelbar nach Schlusspfiff nicht geben.

Einen möglichen Fehler sah der Übungsleiter derweil bei sich selbst. Er habe seine Mannschaft auf einen Gegner mit Viererkette eingestellt, kurz vor dem Anpfiff aber dann mit seinen Spielern doch noch eine Variante "durchgesprochen", in der die SGE mit einer Fünferkette agiert. "Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass wir zu viele Informationen weitergegeben haben. Vielleicht war das ein Puzzleteil."

"Können unter keinen Umständen auf diesem Niveau spielen"

Mit Blick auf den Spielplan - der FC Bayern trifft schon am kommenden Dienstag in der Champions League auf Manchester United - sei eine schnelle Reaktion nun ohnehin gefragt. Klar ist: "Wir können unter keinen Umständen auf diesem Niveau weiter spielen."

Die Münchner waren vor 58.000 Zuschauern durch die Treffer von Omar Marmoush (12.), Eric Junior Dina Ebimbe (31./50.), Hugo Larsson (36.) und Ansgar Knauff (60.) in Rückstand geraten. Joshua Kimmich (44.) hatte nur Schadensbegrenzung betreiben können.