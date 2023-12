"Ein sensationeller und peinlicher Absturz"

IMAGO/Joaquim Ferreira

Harry Kane zeigte eine schwache Leistung mit dem FC Bayern

Der FC Bayern hat sich am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:5) blamiert. Die unerwartete Niederlage sorgte auch im Ausland für große Schlagzeilen, wie ein Blick in die internationalen Pressestimmen zeigt.

England

The Sun: "Harry Kanes Titel-Hoffnungen erhalten nächsten Dämpfer durch die 1:5-Niederlage der Bayern, die weiter Boden auf den Bundesliga-Tabellenführer verlieren. Schlechter hätte die Vorbereitung des englischen Nationalmannschaftskapitäns auf die Reise zu Manchester United nicht verlaufen können."

Guardian: "Eintracht Frankfurt schenkt Bayern fünf Tore in einer Stunde ein. Eintracht Frankfurt hat Bayern München mit einer sensationellen Leistung in der ersten Halbzeit mit 5:1 besiegt und damit die Ungeschlagenheit des Meisters in der Bundesliga in dieser Saison beendet. In einer explosiven ersten Halbzeit überrannte die Eintracht die Bayern komplett und entblößte deren fehleranfällige Abwehr, indem sie innerhalb von 24 Minuten drei Tore erzielte."

Spanien

Mundo Deportivo: "Ein nicht wiederzuerkennender FC Bayern kassierte in Frankfurt die erste Niederlage der Saison. Und das mit einer gewaltigen Klatsche (5:1). Für die größte Überraschung des Wochenendes und der Saison in Deutschland sorgte die Eintracht, die gerade im DKB-Pokal gegen die gleiche Mannschaft verloren hatte, die Bayern in der zweiten Runde ausgeschaltet hatte: das bescheidene Saarbrücken."

AS: "Bayern blamiert sich. Der Meister musste gegen Frankfurt eine schwere Niederlage einstecken, die Xabi Alonsos Leverkusen helfen könnte, den Vorsprung auf sechs Punkte auf die Bayern zu erhöhen. Vier Jahre nach der 1:5-Niederlage, die Niko Kovac den Job kostete, erlitt der Bundesligameister gegen Frankfurt erneut Schiffbruch. Die 1:5-Klatsche sorgte nicht nur bei den Münchner Fans für Unverständnis über die miserable Leistung ihrer Mannschaft, sondern bietet auch eine große Chance für Xabi Alonsos Leverkusen."

Marca: "Die Pause - das Spiel gegen Union Berlin wurde letzte Woche wegen Schneefalls verschoben - ist für die Bayern nicht gut verlaufen. Mit einem 5:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt endete die Serie der ungeschlagenen Bundesligisten, was Bayer Leverkusen einen Schub geben könnte."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ein sensationeller und lauter Absturz. Und auch ein peinlicher. Einer, der die Situation verkomplizieren könnte. Bayern München verlor zu Hause mit 1:5 gegen Eintracht Frankfurt (die gerade vier Niederlagen in Folge in der Liga und im Pokal kassiert hatten) und läuft Gefahr, dass Leverkusen, wenn auch nur mit einem Spiel weniger, auf plus sechs Punkte davonzieht."

Tuttosport: "Sensationeller Knaller für die Bayern, 1:5 in Frankfurt."

Frankreich

L'Équipe: "Bayern kassiert Klatsche in Frankfurt eine Klatsche: Erste Niederlage der Saison für den FC Bayern. Kimmichs Tor vor der Pause war nicht genug für die Bayern, die von der Intensität, die die Eintracht an den Tag legte, überfordert waren. Marmoush (1 Tor, 2 Assists), Dina Ebimbe (2 Tore) und Knauff (1 Tor, 1 Assist) trugen Frankfurt, das 90 Minuten lang nicht vom Gas ging."

Le Parisien: "Völlig überfordert: Bayern und Upamecano verlieren in Frankfurt mit 1:5."