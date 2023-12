Bleibt Müller beim FC Bayern? Freund bestätigt Gespräche

IMAGO/Joaquim Ferreira

Der Kontrakt von Thomas Müller beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Wie es für die Vereinsikone weitergeht, ist noch offen. Sportdirektor Christoph Freund hat sich nun erneut zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert und die Aufnahme der Gespräche bestätigt.

Unter Thomas Tuchel hat Thomas Müller weiterhin einen schweren Stand. Der deutsche Nationalspieler gehört beim FC Bayern längst nicht mehr zum Stammpersonal. Ob der Routinier deshalb auch in der kommenden Saison für die Münchner aufläuft, ist offen. Zuletzt wurde auch über einen Wechsel zu Manchester United spekuliert.

Zum aktuellen Stand der Gespräche über eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit über den kommenden Sommer hinaus hat sich nun erneut Bayern-Sportdirektor Christoph Freund geäußert. "Es gibt Gespräche mit ihm und seinem Berater. Der Thomas weiß, was er am FC Bayern hat. Eine solche Beziehung zwischen Spieler und Verein ist besonders", sagte der Österreicher im "Sport1"-Doppelpass.

Thomas Müller mit hohen Forderungen an den FC Bayern

"Thomas ist einfach der FC Bayern München. In der Offensive gibt es einen Konkurrenzkampf. Er nimmt seine Rolle an und macht auch entscheidende Sachen. Aber natürlich ist das eine ungewohnte Situation für ihn", so der 46-Jährige weiter, der in den vergangenen Wochen bereits die Bedeutung des Offensivakteurs betont hatte.

"Ich bin da auch zuversichtlich und wünsche mir ganz fest, dass der Thomas bei uns bleibt", stellte zuletzt auch Bayern-Präsident Herbert Hainer bei "Bild TV" klar. Müller selbst hatte zuletzt betont, dass er über den kommenden Sommer hinaus gern noch mindestens ein weiteres Jahr auf Profi-Niveau spielen will. Gut möglich, dass er dies auch bei "seinen" Münchnern tut, wo er vor über 23 Jahren anheuerte.

Allerdings müssten die FCB-Verantwortlichen Müller dem Vernehmen nach in Gehaltsfragen entgegenkommen. Laut "Sport Bild" will er nämlich bei einer Verlängerung keinerlei Abstriche beim Salär machen. Heißt: Bleibt Müller, möchte er auch in der Saison 2024/25 mehr als 20 Millionen Euro im Jahr kassieren. Diese Summe soll der Ur-Bayer derzeit einstreichen.