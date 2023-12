IMAGO/Laci Perenyi

Jamal Musiala (l.) tritt mit dem FC Bayern erneut gegen Manchester United an

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) beschließen Manchester United und der FC Bayern mit dem letzten Gruppenspiel die Gruppe A in der Königsklasse. Wo wird das Duell zwischen dem englischen und dem deutschen Rekordmeister live im Fernsehen und Stream übertragen?

Tabellarisch gesehen birgt die Partie zwischen ManUnited und dem FC Bayern noch große Brisanz - zumindest für die Red Devils von der Insel. Während der FC Bayern als souveräner Tabellenerster längst als Gruppensieger feststeht und für die K.o.-Phase planen kann, ist für Manchester vom Weiterkommen bis zum Ausscheiden noch alles möglich.

Verliert die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag wie im Hinspiel (3:4) gegen die Münchner, würde Manchester United sang- und klanglos als Tabellenletzter ausscheiden. Und zwar sowohl aus der Königsklasse als auch aus der Europa League.

Gewinnt Manchester aber gegen die zuletzt desolaten Bayern (1:5 in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt), winkt bei einem gleichzeitigen Unentschieden zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray sogar noch das Achtelfinale in der Champions League. Hochspannung ist also garantiert.

Schlagen die Red Devils noch einmal zurück? Schließt der FC Bayern die Gruppenphase erneut ungeschlagen ab? Und wo wird ManUnited gegen die Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft ManUnited vs. FC Bayern live im TV und Stream