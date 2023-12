Pokal-Kracher: Schnelles Wiedersehen zwischen Bayer und VfB

IMAGO/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen duellieren sich im Pokal-Viertelfinale

Noch am Nachmittag standen sich der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegenüber, nur wenige Stunden später wurden die beiden Klubs schon wieder im selben Atemzug genannt: Im Viertelfinale des DFB-Pokals werden sich die formstarken Teams erneut duellieren. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten Acht im Deutschen Fußballmuseum am Sonntagabend. Auch der nächste Gegner von Bayern- und Frankfurt-Schreck 1. FC Saarbrücken steht fest.

Der einzige verbliebene Drittligist bekommt es mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Außerdem treffen Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern sowie der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aufeinander.

"Mit unseren Zuschauern im Rücken wollen wir wieder eine Runde weiterkommen", sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger am "ARD"-Mikrofon: "Im Ludwigspark hat es jeder schwer."

Als Ziehungsleiter hatte U17-Weltmeistercoach Christian Wück fungiert, gezogen wurden die Lose von dessen Assistenten Jens Nowotny.

Die Viertelfinal-Partien werden am 30./31. Januar sowie am 6./7. Februar ausgetragen. Die Halbfinals sind für den 2./3. April terminiert, das Finale findet am 25. Mai in Berlin statt.

Erstmals seit 20 Jahren haben es nur drei Bundesligisten ins Viertelfinale des Wettbewerbs geschafft. Neben dem FC Bayern hatte sich auch Titelverteidiger RB Leipzig frühzeitig verabschiedet.

Nächster möglicher Gegner des FC Bayern steht fest

In den Viertelfinal-Partien im Frauen-Pokal kommt es mit der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Titelverteidiger VfL Wolfsburg zu einem Top-Spiel.

Dazu wurden folgende weitere Partien ausgelost: Sieger aus Kickers Offenbach/FC Bayern München - Carl Zeiss Jena, Bayer Leverkusen - SGS Essen, Sieger aus Eintracht Frankfurt/SC Freiburg - MSV Duisburg.

Die Frauen tragen ihre Viertelfinal-Partien vom 5. bis 7. März aus, das Endspiel steigt am 9. Mai in Köln.