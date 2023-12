Neue Schock-Prognose bei Serge Gnabry

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Fehlt dem FC Bayern wohl länger: Serge Gnabry

Serge Gnabry erlebt bislang eine Saison zum Vergessen. Sportlich kam der deutsche Nationalspieler beim FC Bayern nur schwer in Fahrt, immer wieder bremsten ihn Verletzungen aus. Am Samstag scheint es den 28-Jährigen im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt besonders heftig erwischt zu haben.

Dass das Fußball-Jahr 2023 für Gnabry vorzeitig beendet ist, sickerte schon am Sonntagvormittag durch. In Frankfurt erlitt der eingewechselte Offensivmann eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich. Er werde in den "kommenden Spielen" fehlen, hieß es von Vereinsseite.

Es könnte alles noch viel schlimmer kommen: Laut "Sport1" geht man bei Gnabry mittlerweile von einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten aus.

Vor der Winterpause hat der FC Bayern noch drei Partien zu absolvieren: Nach dem finalen Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester United geht es in der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart und drei Tage später gegen den VfL Wolfsburg.

Im neuen Jahr geht es dann am 12. Januar gegen die TSG Hoffenheim weiter.

FC Bayern: Serge Gnabry vom Pech verfolgt

Gnabry galt in München zuletzt als Sorgenkind. Der Angreifer fand nur schwer in die Saison, kam gegen seine Konkurrenten Kingsley Coman und Leroy Sané kaum zum Zug.

Im September und Oktober fiel der gebürtige Stuttgarter bereits mehrere Wochen wegen eines im DFB-Pokal gegen Münster erlittenen Unterarmbruchs aus.

Erst in fünf Bundesliga-Begegnungen kam Gnabry zum Einsatz, der Rechtsaußen hat bislang weder einen Treffer, noch einen Assist verbucht. In der Vorsaison hatte er noch 14 Tore und sieben Vorlagen zum Meistertitel beigesteuert.

Gnabrys Arbeitspapier an der Säbener Straße ist noch bis 2026 gültig. Nicht ausgeschlossen, dass der DFB-Star im Sommer nochmal ein neues Abenteuer sucht. Eine Rückkehr in die Premier League soll sein Traum sein.