Schwere Vorwürfe gegen Bayern-Star Davies

IMAGO/Jürgen Kessler

Beim FC Bayern zuletzt nicht in Bestform: Alphonso Davies

Selten hat man beim FC Bayern einen schwächeren Alphonso Davies gesehen als am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Gerüchten zufolge soll der Kanadier zuletzt die Bodenhaftung verloren haben, auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist vom Linksverteidiger nicht mehr restlos überzeugt.

Dass Eintracht Frankfurt dem FC Bayern fünf Tore einschenken konnte, lag in erster Linie an der desolaten Abwehrleistung des Tuchel-Teams. Hinten links erwischte Alphonso Davies einen komplett gebrauchten Tag, von sport.de erhielt er dafür die Horror-Note 5,5.

Schon länger ist der 23-Jährige ein Reizthema an der Säbener Straße. Da sein aktuelles Arbeitspapier 2025 ausläuft und die Gespräche über eine Verlängerung stocken, bleiben die Gerüchte um einen Abgang zu Real Madrid hartnäckig.

Parallel dazu will der "kicker" vernommen haben, dass Davies "den Anschein macht", in letzter Zeit "die Bodenhaftung etwas verloren zu haben". Klubintern soll sich dieser Eindruck verfestigt haben.

In der laufenden Spielzeit sammelte Davies schon 20 Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern, drei Torvorlagen lieferte er dabei. Defensiv ließ der Nationalspieler Kanadas allerdings immer wieder große Lücken.

Lothar Matthäus rät FC Bayern zu Davies-Verlängerung

Auch Lothar Matthäus ist von Davies' Leistungen in der Hinserie alles andere als angetan. "Er performt nicht", urteilte der TV-Experte am Sonntag in der Talksendung "Sky90".

Zugleich stellte der 62-Jährige aber klar, keine bessere Alternative für die linke Außenbahn zu sehen. Deshalb riet er dem FC Bayern dazu, mit Davies zu verlängern - egal, wie viel Geld der Spieler fordert.

"Warum will Real Madrid ihn? Weil er einer der besten Linksverteidiger ist mit seiner Geschwindigkeit", hob Matthäus hervor. Davies sei mittlerweile "nicht mehr der Lehrling" und wolle zu Recht in die Gehaltsklasse von Leroy Sané, Joshua Kimmich und Co. aufsteigen.