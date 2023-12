IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Herkulesaufgabe für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Borussia Dortmund will im Winter-Transferfenster offenbar definitiv einen Neuzugang verpflichten. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl droht allerdings eine Herkulesaufgabe.

Hintergrund ist das durchaus herausfordernde Profil, das der neue Mann erfüllen soll.

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge sucht der BVB "mit höchster Priorität" einen Linksverteidiger, um eine dringend benötigte Alternative zu Ramy Bensebaini auf dieser Position zu haben. Das Problem: Der 28 Jahre alte Sommer-Neuzugang von Borussia Mönchengladbach weilt im Januar mit Algeriens Nationalteam beim Afrika-Cup.

Als Backup stünde nach jetzigem Stand lediglich Julian Ryerson bereit, der aber auch rechts gebraucht wird und derzeit an einer ernstzunehmenden Knieverletzung laboriert.

Dem Bericht zufolge steht den BVB-Entscheidern um Sportdirektor Sebastian Kehl für den Transfer trotz des bereits feststehenden Einzugs ins Champions-League-Achtelfinale kein großes Budget zur Verfügung.

Zudem geht es in erster Linie darum, eine Übergangslösung zu finden, da Bensebaini und auch Ryerson im Februar wieder zur Verfügung stehen und im Sommer Leihspieler Tom Rothe (von Holstein Kiel) zurückkehrt.

BVB vor "kniffliger Aufgabe" auf dem Transfermarkt

Auf dem ohnehin nicht einfachen Winter-Transfermarkt erwartet den BVB eine "knifflige Aufgabe", schreibt das gewöhnlich gut informierte Blatt, die Suche laufe bereits "auf Hochtouren".

Eine lange Hängepartie wollen sich die Dortmunder demnach nicht erlauben. So früh wie möglich soll der Deal eingetütet werden, gerne schon rum um den Vorbereitungsstart am 3. Januar in Marbella.

Vor Weihnachten liegt die Priorität beim BVB aber erst einmal darauf, sportlich wieder in die Spur zu kommen.

Nach dem Königsklassen-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch stehen noch die Bundesligaspiele beim FC Augsburg (16. Dezember) sowie gegen den FSV Mainz 05 (19. Dezember) auf dem Programm.