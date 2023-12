Tuchel spricht über Kane-Rückkehr nach England

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf Manchester United

Am Dienstagabend will der FC Bayern das Debakel gegen Eintracht Frankfurt vergessen machen. Ein Sieg im letzten Champions-League-Gruppenspiel bei Manchester United könnte die Stimmung in München wieder aufhellen. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Goalgetter Harry Kane, für den die Rückkehr nach England etwas ganz Besonderes ist.

Zwei Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer - auch Tormaschine Harry Kane zeigt menschliche Züge. In der Königsklasse gegen den FC Kopenhagen (0:0) gelang dem Rekordeinkauf ebenso wenig wie bei der jüngsten 1:5-Klatsche in Frankfurt.

Dennoch ist Kane beim deutschen Branchenführer über jeden Zweifel erhaben, 22 Tore und sieben Vorlagen in gerade einmal 19 Einsätzen sprechen für sich.

Zwar steht noch nicht fest, ob der Kapitän der englischen Nationalmannschaft im aus Bayern-Sicht relativ bedeutungslosen letzten CL-Gruppenspiel bei Manchester United (Dienstag, 21:00 Uhr) auflaufen wird, Vorfreude spürt er aber allemal.

"Es ist schön, nach England und ins Old Trafford zurückzukehren. Harry wird es lieben", prophezeite Trainer Thomas Tuchel im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun".

FC Bayern: Harry Kane spricht "fließend Deutsch"

Im vergangenen Sommer war Kane für rund 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Dort fügte sich der Mittelstürmer bestens ein.

"Harry ist ein Top-Profi und ein fantastischer Typ, der sich sehr gut an das Leben in Deutschland gewöhnt hat. Das Leben in München ist gut, er spricht sogar schon fließend Deutsch", verriet Tuchel.

Zugleich würde jeder im Team die englische Sprache beherrschen, was Kane sehr geholfen habe. Der 30-Jährige hat an der Säbener Straße bis 2027 unterschrieben.

In der Bundesliga liegt Kane mit dem FC Bayern nach 14 Spieltagen auf Rang zwei hinter Bayer Leverkusen, die Königsklassen-Gruppe A wurde darüber hinaus souverän gewonnen. Aus dem DFB-Pokal sind die Münchner allerdings ausgeschieden.