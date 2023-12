FC Bayern in der Krise? Sportdirektor wird deutlich

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Sportdirektor beim FC Bayern: Christoph Freund

Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Manchester United will der FC Bayern am Dienstag (21:00 Uhr) Wiedergutmachung betreiben und die 1:5-Klatsche in Frankfurt aus den Köpfen vertreiben. Im Vorfeld forderte die Klubführung des deutschen Rekordmeisters eine klare Reaktion.

"Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Man nimmt immer wieder Selbstvertrauen und Gefühle mit aus einem Spiel. Darum ist es jetzt wichtig, zu reagieren", erklärte Sportdirektor Christoph Freund am Montag mit Blick auf den Jahresendspurt am Münchner Flughafen.

Es sei durchaus vorteilhaft, wenn man nur drei Tage nach einer derartigen Abreibung wieder ein Spiel habe, "damit man das zurechtrücken kann", betonte der Österreicher, der Hasan Salihamidzic ersetzt hat.

Freund ordnete das Komplettversagen in Frankfurt zugleich als Einzelfall ein. "Wir sind weit weg von einer Krise!", stellte der 46-Jährige klar. Tatsächlich war es die erste Bundesliga-Niederlage 2023/2024.

FC Bayern erwartet "heiße Atmosphäre" in Manchester

Ohne die ungewöhnlichen Ereignisse von Frankfurt hätte Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft eigentlich entspannt im Old Trafford auftreten können.

Der deutsche Branchenführer ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert und steht auch als Gruppensieger fest. Manchester United kämpft dagegen als Tabellenletzter gegen das Ausscheiden aus der Königsklasse.

"Für Manchester geht es um sehr viel. Es wird sicherlich eine heiße Atmosphäre sein. Die werden richtig Gas geben", kündigte Freund an und ergänzte: "Wir wollen ein gutes Spiel zeigen und ungeschlagen bleiben in der Gruppe."

Am Sonntag steht für den FC Bayern dann direkt das nächste Spitzenduell auf dem Programm, wenn der Tabellendritte VfB Stuttgart in der Allianz Arena gastiert. Die beiden Süd-Rivalen trennt derzeit nur ein Punkt.

Das letzte Spiel vor Weihnachten absolviert das Tuchel-Team am 20. Dezember beim VfL Wolfsburg.