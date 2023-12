Davies-Nachfolger? FC Bayern an Abwehr-Talent interessiert

IMAGO/Jose Breton

Miguel Gutiérrez (l.) hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt

Im Winter will der FC Bayern insbesondere in der Defensive nachlegen. Nun ist durchgesickert, dass der deutsche Rekordmeister offenbar an einer Verpflichtung von Miguel Gutiérrez interessiert ist, der mit dem FC Girona in La Liga für Furore sorgt.

Das Online-Portal "Relevo" will erfahren haben, dass die Münchner ihre Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt haben, der noch bis 2027 beim spanischen Spitzenreiter unter Vertrag steht. Um sich die Dienste des Spaniers zu sichern, müsste der Bundesligist wohl die im Arbeitspapier verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro ziehen.

Auch ein Wechsel des Stammspielers während der Winter-Transferperiode sei nicht ausgeschlossen, heißt es in dem Bericht weiter. Der Hintergrund: Gutiérrez kam erst 2022 für vier Millionen Euro von Real Madrid nach Girona. Für den kommenden Sommer haben sich die Königlichen eine Rückkaufoption gesichert, die sich auf gerade einmal acht Millionen Euro belaufen soll.

FC Bayern: Real Madrid bei Gutiérrez im Vorteil

Im Januar würde sich dem Überraschungsteam somit die Möglichkeit bieten, ihren Außenverteidiger für eine bedeutend höhere Ablöse zu veräußern. Neben dem FC Bayern wurden zuletzt auch der FC Arsenal und Manchester City als mögliche Abnehmer gehandelt. Aber auch ein Wechsel im Winter würde wohl von Real abhängen.

Denn laut "Relevo" verfügt der Klub aus der Hauptstadt auch über ein Vorkaufsrecht für den Winter. Madrid werde über jedes Angebot informiert und dürfe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes selbst eine Offerte einreichen, heißt es. Bedarf auf der linken Abwehrseite haben die Madrilenen jedenfalls.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hofft der achtfache Champions-League-Sieger jedoch auf einen Transfer von Alphonso Davies. Der Kanadier, der beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht, soll die Wunschlösung der Spanier sein. Die Münchner könnten Gutiérrez als Vorgriff auf den drohenden Abgang verpflichten.