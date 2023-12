FC Bayern mit Transfer-Kandidaten "in Gesprächen"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern will sich im Winter verstärken

Ab Anfang Januar sind wieder Transfers in die Fußball-Bundesliga möglich, auch der FC Bayern schaut sich längst nach möglichen Verstärkungen um. Wenngleich die Verantwortlichen keine Namen kommentieren wollen, scheint man an der Säbener Straße durchaus schon zum Hörer zu greifen.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund gibt sich nach wie vor bedeckt, wenn es mögliche Neuzugänge im Winter geht.

"Es gibt so viele Spekulationen, da gebe ich gar keine Statements ab", entgegnete der Österreicher vor der Abreise nach England in einer Medienrunde. Am Dienstagabend (21:00 Uhr) spielt der deutsche beim englischen Rekordmeister Manchester United in der Champions League.

Über mögliche Telefonate, wie sie laut "Sky" zuletzt mit Barcelonas Abwehrchef Ronald Araújo geführt worden sein sollen, wollte der 46-Jährige zwar keine Auskunft geben. Gleichwohl stellt der Österreicher dem Münchner Cheftrainer Thomas Tuchel Transfers in Aussicht: "Es gibt einige Gespräche, grundsätzlich, aber dazu will ich jetzt im Detail nichts sagen."

Vor allem die Abwehr des Serienmeisters soll im Winter verstärkt werden. Gesucht wird wohl ein Verteidiger, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite agieren kann. Zudem wird der FC Bayern immer wieder mit der Verpflichtung eines Sechsers in Verbindung gebracht - ein Spielerprofil, das der Mannschaft laut Thomas Tuchel noch fehlt.

Problem für den FC Bayern: Winter-Deals "nicht so leicht"

Freund präzisierte derweil, dass man den "Kader grundsätzlich so aufstellen" will, dass der Trainer aus taktischer Sicht "mehrere Varianten und Möglichkeiten" zur Verfügung hat.

Der erst zum 1. September von RB Salzburg zum FC Bayern gewechselte Freund hatte bereits am Sonntag im "Sport1"-Doppelpass verraten, dass die "Zeit nach Weihnachten sicherlich nicht ganz langweilig" sein wird: "Wir sind im Defensivbereich personell nicht so groß aufgestellt. Im Winter ist es grundsätzlich nicht so leicht große Transfers zu tätigen, die dem Verein auch langfristig helfen. Daher müssen wir in den kommenden Monaten geschickte Lösungen finden."