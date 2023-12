Tuchel räumt ein: "Wir dachten, wir wären weiter"

IMAGO/Richard Sellers

Thomas Tuchel erwartet von seinen Bayern-Profis eine Reaktion

Thomas Tuchel und der FC Bayern müssen die 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt schnell verdauen, geht es am Dienstag (21:00 Uhr) doch schon direkt in der Champions League bei Manchester United weiter. Die Pleite nagt allerdings noch immer am Münchner Cheftrainer.

"Wir dachten, wir sind schon weiter", musste Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Königsklasse bei ManUnited eingestehen: "Wir sind eines Besseren belehrt worden, mit einem sehr brutalen Ergebnis."

Man versuche, "die Stabilität in die Reihen zu bekommen. Die Mannschaft versucht es umzusetzen. Es fällt uns offensichtlich schwer", führte der Cheftrainer aus, der aber auch betonte: "Es war unsere erste Niederlage in der Liga. Das Vertrauen ist groß, dass eine Reaktion stattfinden wird. Wir haben uns viel vorgenommen."

Schon am Sonntag habe Tuchel mit seiner Mannschaft "die Gelegenheit" für eine klare Ansprache genutzt.

Ob er personelle Änderungen im Vergleich zur Blamage am Main vornimmt, wollte der 50-Jährige noch nicht verraten: "Ich habe noch nicht entschieden über die Aufstellung. Ich warte noch die Eindrücke aus dem Training ab."

Tuchel nennt Ausfallzeit von Gnabry

Nicht zur Verfügung stehen wird Serge Gnabry, der sich kurz nach seiner Einwechslung in Frankfurt verletzte. Tuchel bezifferte die Ausfallzeit auf acht Wochen, sogar "acht Wochen plus". Man müsse abwarten, "wie gut sein Heilfleisch ist. Das ist natürlich viel zu lange". Der Offensivmann hatte eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich erlitten.

DFB-Kollege Jamal Musiala ist unterdessen noch nicht bereit für einen Einsatz über 90 Minuten. "Wenn er starten kann, dann höchstens für 60 Minuten. Oder er kommt von der Bank, was helfen kann, nochmal in den Rhythmus zu kommen."

Gegen die Eintracht war der Offensivspieler für die letzten 20 Minuten in die Partie gekommen.