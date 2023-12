Medien: Niklas Süle beim BVB unzufrieden

IMAGO

Niklas Süle steht beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag

Niklas Süle durchlebt bei Vizemeister Borussia Dortmund eine schwierige Saison, unter Cheftrainer Edin Terzic hat der ehemalige Bayern-Profi einen schweren Stand. War es dennoch lange ruhig um den BVB-Star geblieben, soll die Stimmung nun aber angeblich langsam kippen.

Niklas Süle ist beim BVB unzufrieden mit seiner Situation, berichtet "Sky" am Montagabend.

Ein Dorn im Auge dürften dem Innenverteidiger die wenigen Einsatzchancen sein, die er in der laufenden Saison bislang unter Edin Terzic bekommen hat. In der Abwehrzentrale sind Nico Schlotterbeck und Mats Hummels gesetzt. Nur dreimal stand der 28 Jahre alte Süle in 2023/24 in der Bundesliga in der Startelf - viel zu selten für die hohen Ansprüche des Nationalspielers, der in Dortmund sogar zu den Topverdienern im Kader zählen soll.

Um nun eine Veränderung herbeizuführen, hat Niklas Süle nach Angaben des TV-Senders zuletzt seinen Berater Volker Struth an den Rheinlanddamm geschickt. Dort soll ein Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl geführt worden sein. Der Tenor laut "Sky": Süle will mehr spielen.

Süle winken mehr Einsatzchancen beim BVB

Von Seiten der Borussia sei in dem Austausch derweil deutlich gemacht worden, dass der Abwehrspieler im Gegenzug mehr Leistung zeigen müsse. Eine vorzeitige Trennung, schon gar nicht im Winter, sei allerdings kein Thema. Im Sommer 2022 war Süle ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund gewechselt, wo er einen hochdotierten Vertag bis 2026 unterzeichnete.

In den kommenden Wochen wird der 1,95 Meter große Verteidiger womöglich auf die eingeforderte Spielzeit kommen.

Im Champions-League-Gruppenspiel gegen PSG (Mittwoch, 21:00 Uhr) fehlt Emre Can aufgrund einer Sperre, in der Bundesliga handelte sich Mats Hummels zuletzt gegen RB Leipzig eine Rote Karte ein. Niklas Süle war daraufhin als taktische Maßnahme für Jamie Bynoe-Gittens in die Partie gekommen, traf sogar zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.