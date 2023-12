Matthäus sieht interne Probleme beim FC Bayern

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Lothar Matthäus zufolge sind die Führungsspieler des FC Bayern mehr mit sich selbst beschäftigt

Nach der deutlichen Schlappe des FC Bayern in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt sind zahlreiche Experten auf der Suche nach Gründen, so auch Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler hat nun ein Indiz für interne Probleme in der Mannschaft festgestellt.

Laut Lothar Matthäus lässt die 1:5-Niederlage des deutschen Rekordmeisters in Frankfurt tief blicken. Was dem 62-Jährigen vor allem negativ auffiel, passierte dabei erst nach dem Schlusspfiff.

"Dass sich direkt nach dem Spiel nur Thomas Müller gestellt hat, zeigt, dass etwas nicht stimmt", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne: "Früher haben Joshua Kimmich und Manuel Neuer auch nach Niederlagen Interviews gegeben, aber viele Spieler sind mit anderen Dingen beschäftigt, die sich nicht in den 90 Minuten auf dem Platz abspielen, sondern auch in den Köpfen."

Vor allem Kimmich sei zuletzt "häufig angezählt" worden, "nicht nur in den Medien, sondern auch intern", berichtete Matthäus. Und Neuer sei nach seiner langen Verletzungspause "noch dabei, sich selbst zu finden - was seine Position in der Mannschaft und was seine Führungsrolle betrifft". Aus eigener Erfahrung wisse Matthäus, dass man nach solch langen Verletzungen "vom Kopf her" mehr auf sich selbst fokussiert sei.

FC Bayern: Matthäus wundert sich über Müller

Andere vermeintliche Führungsspieler würden sich im Kader aktuell nicht finden: "Goretzka hat nicht das Vertrauen bekommen, das er in den Jahren zuvor genossen hatte, Laimer war in Leipzig immer ein gesetzter Spieler, in München wird er hin und hergeschoben, und Müller ist selbst dann nicht gesetzt, wenn Musiala nicht spielt."

Matthäus wundere sich, dass "Müller sich trotz seiner unbefriedigenden sportlichen Situation immer noch nach dem Spiel hinstellt und versucht, Motivation für seine Mitspieler rüberzubringen. Ich an seiner Stelle würde mich nicht unbedingt so hinstellen, wenn mir Spiel für Spiel andere Teamkollegen vorgezogen würden".

Auch der ehemalige Münchner Mittelfeldspieler Stefan Effenberg hatte sich zuvor über das Fehlen einiger Führungsspieler an den Mikrofonen gewundert. "Nach so einem Spiel erwarte ich schon, dass auch ein Manuel Neuer oder Joshua Kimmich sich stellt. Da kann man mal ein Zeichen nach außen setzen. Auch wenn sie [in der Mixed Zone, Anm. d. Red.] nicht eingeplant waren. Da müssen sie selbst sagen: Ich will das, ich gehe da hin und gebe ein Statement ab zu der Leistung, die wir heute gebracht haben", bemängelte er im "Sport1"-Doppelpass.