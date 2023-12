Entscheidung um HSV-Talent weiter offen

IMAGO/Norbert Gettschat

Der HSV will mit Bilal Yalcinkaya unbedingt verlängern

Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit der deutschen U17-Auswahl hat sich HSV-Supertalent Bilal Yalcinkaya auch in den Dunstkreis ganz anderer Klubs gespielt. Aus Spanien ertönen bereits Lockrufe, ein Verbleib beim Hamburger SV scheint ungewiss zu sein.

Der HSV kämpft um einen Verbleib von Nachwuchsspieler Bilal Yalcinkaya. Laut "Sky" ist die Entscheidung, ob er sich an den Zweitligisten bindet, allerdings weiter offen. Der Vertrag des 17-Jährigen läuft schon Ende Juni 2024 aus.

Gespräche über einen Profivertrag, der dann ab dem 18. Geburtstag Ende März kommenden Jahres greift, sollen allerdings bereits geführt worden sein.

Eine Einigung könnte auch deshalb erschwert werden, weil mittlerweile ein europäisches Schwergewicht auf Yalcinkaya aufmerksam geworden sein soll. Der spanische Topklub Atlético Madrid zeige dem TV-Sender zufolge nicht nur konkretes Interesse am Flügelspieler, es soll sogar schon ein Vertragsangebot unterbreitet worden sein.

U17-Weltmeister trainiert bei den HSV-Profis mit

Die Idee: Der Youngster soll zunächst im Nachwuchsbereich der Spanier Spielpraxis bekommen, zugleich aber auch im Training der Profis lernen und wichtige Erfahrungen machen dürfen. Ein ähnliches Modell hatte im vergangenen Sommer der FC Barcelona mit Deutschlands U17-Nationalmannschaftskapitän Noah Darvich vereinbart.

Schon jetzt darf Yalcinkaya allerdings schon Profi-Luft schnuppern. Unter HSV-Cheftrainer Tim Walter darf der Junioren-Weltmeister mittrainieren - ein weiteres Highlight der letzten Wochen. "Sky" zufolge kann er sich einen Verbleib in Hamburg gut vorstellen.

Das Eigengewächs war von U17-Nationaltrainer Christian Wück vor der WM-Endrunde nur deshalb in den Kader berufen worden, weil sich ManCity-Youngster Farid Alfa-Ruprecht verletzte. In Indonesien schwang sich Bilal Yalcinkaya dann zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft auf, stand in sechs Spielen auf dem Rasen und erzielte zwei Treffer.