Legende verrät: Neuer bei Manchester United empfohlen

IMAGO/Jürgen Kessler

Manuel Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern

Manuel Neuer steht auch im stolzen Alter von mittlerweile 37 Jahren immer noch im Tor des FC Bayern. Dänemarks Fußball-Legende Peter Schmeichel hat den Keeper nun in höchsten Tönen gelobt.

Neuer habe das Torwartspiel "auf ein anderes Niveau gehoben. Mir fallen nur ein oder zwei Torhüter ein, die das Torwartspiel so interpretieren können wie er", schwärmte Schmeichel im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung": "Von seinem Kaliber gibt es wirklich nicht viele."

Der deutsche Nationalspieler konnte den 60-Jährigen bereits früh in seiner Karriere beeindrucken. "Als ich ihn beim Champions-League-Spiel von Schalke 04 gegen Manchester United sah, das war 2011, habe ich sofort gedacht: Der ist einer für United", verriet Schmeichel.

Die dänische Torwart-Ikone habe Neuer sogar Manchesters damaligem Teammanager Sir Alex Ferguson empfohlen, "aber leider war sich Neuer damals schon mit Bayern einig". So zog es den Schlussmann im Sommer 2011 nach München und eben nicht zu ManUnited.

Neuer hinterließ bei Schmeichel auch in der Folge Eindruck, so beispielsweise im EM-Halbfinale 2012 gegen Italien (1:2). "Neuer stand praktisch durchgehend an der Mittellinie, und ich dachte: Welcher junge Torhüter kann das?", meinte der Ex-Profi und ging sogar noch einen Schritt weiter: "In diesem Spiel kam seine Persönlichkeit zum Vorschein. Ich sehe ihn - unabhängig von der Position - diesbezüglich auf einer Stufe mit den Paolo Maldinis dieser Welt."

Neuer Vertrag beim FC Bayern

Neuer denkt weiterhin nicht an ein Karriereende. So verlängerte der Routinier seinen Vertrag beim FC Bayern erst kürzlich um ein weiteres Jahr bis 2025.

"Mir macht es extrem viel Spaß, mit diesem Team auf dem Platz zu stehen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können – und dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München", erklärte der Weltmeister von 2014 im Zuge seiner Unterschrift in einer offiziellen Vereinsmitteilung.