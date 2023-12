Bericht: Bayern verliert Transfer-Flirt nicht aus den Augen

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Joao Palhinha wird weiterhin beim FC Bayern gehandelt

Kommt er, oder kommt er nicht? Seit dem geplatzten Transfer am vergangenen Deadline Day wird darüber spekuliert, ob Joao Palhinha doch noch seinen Weg zum FC Bayern findet. Die Münchner haben den defensiven Mittelfeldspieler ihrerseits wohl noch nicht aus den Augen verloren.

Wie das Portal "90min" berichtet, hat der FC Bayern den Portugiesen am zurückliegenden Wochenende beim 5:0-Sieg des FC Fulham gegen West Ham United vor Ort beobachtet. Palhinha stand beim Kantersieg seiner Mannschaft im Londoner Stadtduell über 80 Minuten auf dem Rasen und steuerte einen Assist bei.

Wie lange der 28-Jährige noch für den FC Fulham aufläuft, ist völlig unklar. Im Sommer stand Palhinha schon kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Allerdings platzte der Transfer am Deadline Day doch noch. Im Anschluss unterzeichnete der Mittelfeldmann dann einen neuen Vertrag bis 2028.

Prominente Konkurrenz für den FC Bayern?

Laut "90min" ist Palhinha dennoch offen für eine sportliche Veränderung im Januar. Mit dem FC Arsenal und FC Liverpool sollen sich auch zwei Klubs aus der Premier League in der Verlosung um den Sechser befinden. Dem FC Bayern droht also offenbar prominente Konkurrenz auf dem Transfermarkt.

Die Münchner wollen sich im Winter personell verstärken. Neben der Abwehr genießt die sogenannte "Holding Six" wohl Priorität an der Säbener Straße. Könnte Palhinha mit rund einem halben Jahr Verspätung doch noch beim FC Bayern aufschlagen?

"Es spielt in meinem Kopf keine Rolle, ich bin ruhig. Ich denke nicht viel darüber nach, was als Nächstes kommen wird. Es ist ein wichtiger Monat für Fulham und auch für mich. Was auch immer im Januar passieren muss, wird passieren", äußerte sich Palhinha gegenüber "DAZN" zuletzt äußerst vage bezüglich seiner sportlichen Zukunft. Wo diese liegt, bleibt vorerst weiter abzuwarten.