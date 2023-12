Nächster Personal-Hammer beim DFB

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Joti Chatzialexiou verlässt den DFB

Nächster Personal-Hammer beim Deutschen Fußball-Bund: Joti Chatzialexiou verlässt den DFB nach insgesamt 20 Jahren auf eigenen Wunsch hin.

Joti Chatzialexiou beendet sein Kapitel beim DFB: Wie der Verband am Dienstagvormittag mitteilte, hat die Geschäftsführung dessen Wunsch auf Vertragsauflösung zum Jahresende stattgegeben. Der gebürtige Frankfurter war im Dezember 2003 zum Verband gestoßen, damals als Referent des Generalsekretärs Horst Schmidt.

In der Folge übernahm er als Manager die U21-Nationalmannschaft und brachte Reformen der Talentförderung auf den Weg. Im Rahmen der Neugliederung des DFB wurde Chatzialexiou 2018 in der Direktion "Nationalmannschaften & Akademie" zum Sportlichen Leiter Nationalmannschaften ernannt und verantwortete seither die Nationalmannschaften und Trainerstäbe der Frauen sowie Männer, die Talentförderung, die Abteilung Scouting & Spiel-Analyse sowie die Experten der Nationalmannschaften.

Zudem besetzte er einen Sitz im UEFA Football Commitee, wo er die sportlichen Angelegenheiten des DFB auf internationale Ebene vertrat. Nach der Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer und der vorzeitige Vertragsauflösung von Direktor Oliver Bierhoff nach der WM in Katar ist die Trennung von Chatzialexiou ein weiterer personeller Einschnitt beim Verband binnen weniger Monate.

Neuendorf adelt Chatzialexiou: "Zentraler Player" des DFB

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezeichnete den 47-Jährigen in dem Statement als "zentralen Player, der den DFB in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet" hat. "Er hat mit hohem Einsatz und großem Fachwissen hinter den Kulissen immer wieder entscheidende Weichen für den deutschen Fußball gestellt. Er steht für viele Erfolge, die der deutsche Fußball mit seinen Nationalmannschaften feiern durfte – zuletzt den Gewinn der U 17-Weltmeisterschaft in Indonesien."

Chatzialexiou verlasse den DFB "mit einem weinenden und einem lachenden Auge", wie er hervorhob: "Es war mir immer eine große Ehre, für den DFB zu arbeiten." Viele "Freundschaften fürs Leben sind in dieser Zeit entstanden. Mit Sandro Wagner sowie Lars und Sven Bender konnte ich in den letzten Jahren sogar ehemalige Spieler aus meiner Zeit bei den U-Nationalmannschaften für eine Zukunft im DFB gewinnen. Ich danke dem Verband auch dafür, dass ich für ihn in zahlreichen UEFA- bzw. FIFA-Gremien wirken konnte".

Die Entscheidung nach genau 20 Jahren zu gehen, sei "schon seit längerem" in ihm gereift. Chatzialexiou möchte fortan seine Expertise "für eine innovative Nachwuchs- und Eliteförderung gemeinsam mit meinem globalen Netzwerk nach inzwischen einem halben Berufsleben beim DFB auch noch an einer anderen Stelle im sich dynamisch entwickelnden internationalen Fußball einzubringen".