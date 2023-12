FC Bayern appelliert an eigene Fans

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Die Bayern-Fan hatten in der Champions League für Randale gesorgt

Muss der FC Bayern in der Champions League bald eine Partie ohne Fans bestreiten? Der deutsche Rekordmeister hat Ärger mit der UEFA und appelliert deswegen an die eigenen Anhänger.

Zuvor hatte der europäische Fußballverband die Münchner bereits mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt. Der FC Bayern erklärte: "Anlass war der Einsatz verbotener Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen aus dem Fanblock des FC Bayern bei Spielen der Champions League, insbesondere beim Gastspiel im Parken-Stadion in Kopenhagen."

Auf der vereinseigenen Homepage machen die Bayern deutlich: "Bei erneuter Zuwiderhandlung droht dem Klub zudem ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans. Aus diesem Grund richtet der FC Bayern einen dringenden Appell an alle Bayern-Fans, in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und auch jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen, da in der Folge alle aktiven (auswärtsreisenden) Bayern-Fans von der Konsequenz betroffen wären."

Champions-League-Spiel gegen Manchester United unter besonderer Beobachtung

Das Thema werde außerdem auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des "Arbeitskreises Fandialog" gesetzt. Dabei soll es einen "institutionalisierten Dialog zwischen dem FC Bayern und seinen Anhängern" geben.

Beim letzten Gruppenspiel gegen Manchester United kann sich die Mannschaft auf die volle Unterstützung der Fans freuen. Damit das auch im Achtelfinale der Fall sein wird, sollte es in England nicht zu weiteren Vorfällen kommen.

Für den Gruppenausgang hat die Partie gegen die Red Devils keine Relevanz mehr. Der FC Bayern steht bereits vor dem letzten Champions-League-Spieltag als Gruppensieger fest. United hingegen kann bei einem Sieg weiter auf einen Platz im Achtelfinale hoffen, ist dafür aber auf ein Unentschieden im Parallelspiel angewiesen.