England-Flirt: Bayern-Star hat Abschied "im Hinterkopf"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané und Kingsley Coman zählen zu den Top-Angreifern des FC Bayern

Flügelstürmer Kingsley Coman hat angedeutet, dass er den FC Bayern im Verlauf seiner Karriere womöglich den Rücken zukehrt. Vor allem die englische Premier League hat es ihm angetan.

Kingsley Coman hat einen Abschied vom FC Bayern als mögliche Option für die Zukunft bezeichnet. "Ich würde sagen, dass es in meinem Hinterkopf ist", bekannte der 27-Jährige bei "Sky Sports".

Der Franzose besitzt noch einen Vertrag bis 2027, zuletzt war das Arbeitspapier im Januar 2022 verlängert worden. Nicht ausschließen will Coman aber offenbar, dass es ihn in Zukunft nach England zieht. "Die Premier League ist eine dieser Ligen, wenn nicht die Liga, mit den größten Herausforderungen und der höchsten Intensität. Es ist definitiv eine Liga, in der ich eines Tages gerne spielen möchte."

Coman zufolge wisse man "nie, was im Fußball passieren kann", dann schob er hinterher: "Ich könnte bei Bayern bleiben und wäre der Glücklichste überhaupt."

Bayern-Star Coman: "Es gab viele Mannschaften, die mich wollten"

Zugleich verriet er, dass in den vergangenen Jahren großes Interesse an seinen Diensten bestand: "Es gab viele Mannschaften, die mich wollten. Nicht nur in England. Ich kann nicht sagen, welche. Ich werde nicht sagen, dass ich kurz davor war zu gehen, aber wenn du in Richtung Vertragsende kommst, denkst du über alle Optionen nach, über deine Ziele und ob du noch einmal etwas anderes versuchen willst."

Mit acht gewonnenen Meisterschaften, drei Pokalsiegen und dem Champions-League-Erfolg von 2020 ist er einer der erfolgreichsten Profis im aktuellen Kader des FC Bayern. Der Titelhamster hatte zuvor auch schon in Italien mit Juventus und in Frankreich mit PSG unter anderem je zwei Meisterschaften gefeiert. Bedeutet auch: "Wenn ich in Spanien und England gewinne, habe ich alle fünf Titel. Ich weiß nicht, wie viele Spieler das geschafft haben. Ich denke nicht oft darüber nach, aber vielleicht hat es noch niemand erreicht."

Das größte Ziel sei für Coman aber, Titel mit der französischen Nationalmannschaft zu gewinnen. "Ich habe das EM-Finale [2016, Anm. d. Red.] und das WM-Finale [2022] verloren", hob der Angreifer hervor. "Immer wenn ich das Trikot überstreife, denke ich: 'Das hier ist das richtige.'"