DFB gibt Hummels-Sperre bekannt

IMAGO/Revierfoto

BVB-Star Hummels war nach seinem Platzverweis bedient

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die Sperre von BVB-Verteidiger Mats Hummels bekanntgegeben.

Der Innenverteidiger wird Borussia Dortmund nach seiner Roten Karte im Spiel gegen RB Leipzig nur für ein Spiel fehlen.

Somit verpasst der deutsche Nationalspieler die Partie gegen den FC Augsburg, kann kurz vor Weihnachten gegen Mainz 05 kann er aber schon wieder auf dem Platz stehen.

Der 34-Jährige hatte seinen Dortmundern am vergangenen Spieltag einen Bärendienst erwiesen, als er wegen einer Notbremse an Leipzig-Stürmer Lois Openda bereits nach einer Viertelstunde des Feldes verwiesen wurde. Der BVB verlor die Parte gegen RB letztendlich mit 2:3.

Trainer Edin Terzic hatte den Abwehrchef in der Folge bei "Sky" öffentlich kritisiert: "Mats weiß selber, er darf da nicht runtergehen. Nicht in dieser Spielsituation und nicht in dieser Spielminute. Wir grätschen im deutschen Fußball viel zu sehr. Es ist gerade sehr modern, dass Verteidiger früh runtergehen und nicht ins Laufduell gehen."

Ersetzt Süle Hummels gegen den FC Augsburg?

Hummels selbst entschuldigte sich kurz nach der Partie via "X" bei seinen Kollegen und schrieb: "Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute. Die Niederlage geht auf meine Kappe, ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen."

In der Liga rangiert der BVB vor dem 15. Spieltag mit 25 Punkten auf Rang fünf. Tabellenführer Bayer Leverkusen ist den Schwarz-Gelben schon enteilt, hat elf Zähler mehr auf dem Konto (36). Von den letzten fünf Ligaspielen konnte Borussia Dortmund nur eines gewinnen.

Ohne Hummels dürfte der zuletzt oft nur auf der Bank sitzende Niklas Süle in die Innenverteidigung rücken. Dieser kam auch nach dem Platzverweis seines Mitspielers auf den Platz und erzielte das zwischenzeitlich 1:1.