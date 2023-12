Transfer-Hammer? BVB nimmt VfB-Star ins Visier

IMAGO/Volker Müller

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart steht angeblich auf der BVB-Wunschliste

Auf der Suche nach einem Top-Stürmer mit eingebauter Tor-Garantie ist der BVB angeblich beim VfB Stuttgart fündig geworden. Das berichtet die "Sport Bild".

Wie es dort heißt, denkt Borussia Dortmund über eine Verpflichtung von Serhou Guirassy nach. Der VfB-Star stehe bei den Schwarz-Gelben auf der Einkaufsliste für den kommenden Sommer, schreibt das Blatt.

Hintergrund der schwarz-gelben Gedankenspiele ist der unbefriedigende Status quo in der Offensive des Vizemeisters. Sebastien Haller befindet sich nun schon seit mehreren Monaten in einer Krise. Klubintern zweifeln viele laut "Sport Bild" daran, dass der Ivorer seine Top-Form noch erreichen wird.

BVB zweifelt an Moukoko-Durchbruch

Ebenso groß sind die Zweifel angeblich an einem Durchbruch von Youssoufa Moukoko. Der 19-Jährige hat nach wie vor Mühe, sich im Training für Einsätze in der Startelf zu empfehlen. Das Eigengewächs soll mit der aktuellen Lage ebenfalls alles andere als zufrieden sein. Gerüchte über seinen vorzeitigen Abschied kursieren entsprechend schon seit Wochen.

Die Leistungen von Niclas Füllkrug sind zwar deutlich vielversprechender als die seiner beiden Sturm-Konkurrenten, so richtig durchgestartet ist der Nationalspieler in Dortmund allerdings noch nicht. In 18 Pflichtspieleinsätzen traf er bisher "nur" sechs Mal ins Schwarze. Dem gegenüber steht die Fabel-Quote von Guirassy, der in der laufenden Saison in 14 Spielen sage und schreibe 18 Tore erzielte.

Interessant wird der Noch-Stuttgarter für die Schwarz-Gelben nicht nur aufgrund seiner Qualitäten, sondern auch aufgrund der Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die einen Wechsel für rund 20 Millionen Euro möglich macht. Über die genauen Formalitäten hat sich der BVB laut "Sport Bild" bereits umfassend informiert.

BVB könnte Guirassy-Gehalt verdoppeln

Für Guirassy würde sich ein Wechsel vom VfB zur Dortmunder Borussia vor allem finanziell auszahlen. Dem Bericht zufolge ist eine Verdoppelung seines aktuellen Salärs möglich. Heißt: Die Schwarz-Gelben könnten den Stürmer mit einem Jahres-Nettogehalt in Höhe von sieben Millionen Euro ködern.

Fraglich ist, ob das BVB-Angebot das lukrativste wäre, das Guirassy vorgelegt wird. Dem Vernehmen nach sind auch zahlreiche Klubs aus der Premier League am 27-Jährigen interessiert. Und dort spielt Geld bekanntlich kaum eine Rolle - entsprechend kompliziert könnte sich der mögliche Transfer-Hammer für die Dortmunder erweisen.