Medien: FC Bayern legt Gnabry-Ablöse fest

IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Serge Gnabry ist beim FC Bayern nicht unumstritten

Die sportliche Zukunft von Serge Gnabry beim FC Bayern steht offenbar auf wackeligen Beinen. Der Nationalspieler gilt beim Rekordmeister schon länger als potenzieller Streichkandidat, sofern ein passendes Angebot auf dem Tisch liegt. Wie hoch die Münchner Wunsch-Ablöse ist, steht nun angeblich fest.

Gerüchte über einen Abschied von Serge Gnabry vom FC Bayern gab es in der Vergangenheit immer wieder mal. Spätestens seit der Verpflichtung von Bryan Zaragoza haben diese Gerüchte nun aber deutlich mehr Substanz bekommen. Nicht wenige glauben, dass Gnabry schon im kommenden Sommer für den Neuzugang weichen muss.

Einem "Bild"-Bericht zufolge wäre der deutsche Rekordmeister tatsächlich dazu bereit, Gnabry trotz seines noch bis 2026 laufenden Vertrags nach der Saison 2023/24 zu verkaufen. Dafür muss allerdings auch das Angebot stimmen. Angeblich fordern die Münchner Stand heute etwas mehr als 50 Millionen Euro für den Flügelstürmer. Sollte ein Klub diese Summe bieten, würde der FC Bayern wohl Grünes Licht für den Transfer geben.

Gnabry beim FC Bayern nicht immer in Top-Form

Ob ein Verein die aufgerufene Wunschsumme bieten wird, bleibt jedoch abzuwarten. Fakt ist, dass Gnabry sein Potenzial in den letzten Jahren nicht voll ausschöpfen konnte. Guten Phasen während einer Saison folgten regelmäßig auch schlechte. Dazu kommt eine nicht unerhebliche Verletzungsanfälligkeit, die den 28-Jährigen immer wieder zu Zwangspausen zwingt. Auch aktuell ist der gebürtige Stuttgarter verletzt, könnte dem FC Bayern im schlimmsten Fall zwei bis drei Monate fehlen.

Grundsätzlich an Interessenten wird es im Fall von Gnabry aber wohl nicht mangeln. Immer wieder wird sein Name mit prominenten Klubs in Verbindung gebracht. Ob einer dieser Klubs bereit wäre, über 50 Millionen für den Nationalspieler zu zahlen, steht allerdings auf einem anderen Blatt.