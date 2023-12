Enthüllt: Interne Analyse könnte für Bayern-Beben sorgen

IMAGO/Markus Fischer

Die Verantwortlichen des FC Bayern blicken mit Sorgen in die Zukunft

Der FC Bayern spielt zwar keine schlechte, aber auch alles andere als eine perfekte Saison. Der Ist-Zustand beschäftigt allen voran die Verantwortlichen, die in einer internen Analyse einige Baustellen entdeckt haben. Das wiederum könnte zu gravierenden Folgen auf der personellen Ebene führen.

Der FC Bayern ist in der laufenden Pflichtspielsaison ungewöhnlich unberechenbar. Mal glänzt das Star-Ensemble mit torreichem Champagner-Fußball, nur wenige Tage später zeigt das Team dann aber Leistungen, die eigentlich unerklärlich sind. Dieses Auf und Ab gibt auch den Verantwortlichen Rätsel auf.

Der "Sport Bild" zufolge hat mittlerweile eine ausführliche interne Analyse stattgefunden. Dabei seien die Bosse zu der Erkenntnis gelangt, dass die Mannschaft ein "Leader-Problem" habe, heißt es.

Droht dem FC Bayern ein Personal-Beben im Sommer?

Bedeutet: Den FCB-Verantwortlichen fehlen im Kader Spieler, die das Heft an sich reißen, wenn es mal nicht wie gewünscht läuft. Neue "Anführer" sind im aktuellen Aufgebot zudem nicht in Sicht. Daher erfolgt laut "Sport Bild" bis zum Sommer eine komplette Neubewertung des Kaders.

Resultat dieser Bewertung könnte im äußersten Fall gar ein "Umbruch bei den Führungsspielern" sein, schreibt das Blatt. Was das genau bedeutet und welche Spieler diesem Umbruch zum Opfer fallen könnten, ist allerdings nicht klar.

FC Bayern will auf dem Transfermarkt zuschlagen

Fakt ist, dass der deutsche Rekordmeister seinen Kader in den beiden vergangenen Jahren bereits massiv umgebaut hat - das allerdings mit überschaubarem Erfolg. Viele Spieler, die in diesem Zeitraum geholt wurden, sind schon gar nicht mehr in München (Gravenberch, Mané, Blind, Cancelo, Sabitzer). Andere Neuzugänge wiederum zeigen aus verschiedensten Gründen noch nicht konstant die Leistungen, die von ihnen erwartet werden.

Bekannt ist dieses Problem schon länger. Daher wollen die Münchner auch bereits auf dem Winter-Markt ordentlich zuschlagen und mindestens einen neuen Abwehrspieler und einen neuen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten.