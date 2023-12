FC Bayern plant Blitz-Verlängerung mit Müller

IMAGO/Jürgen Kessler

Thomas Müller soll noch in diesem Jahr einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben

Gute Nachrichten für alle Thomas-Müller-Fans: Nachdem die Zukunft des Routiniers beim FC Bayern zuletzt durchaus infrage gestellt wurde, will der deutsche Rekordmeister noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen machen und den Vertrag mit dem 34-Jährigen verlängern.

Thomas Müller und der FC Bayern gehen aller Voraussicht nach auch nach der Saison 2023/24 gemeinsame Wege. Wie die "Sport Bild" berichtet, gibt es klubintern keinerlei Zweifel daran, dass der Vertrag mit dem 34-Jährigen ein weiteres Mal verlängert werden soll - und zwar so schnell wie möglich.

Geplant ist der Vollzug dem Bericht zufolge noch im laufenden Kalenderjahr. Heißt: Noch vor Weihnachten würde der FC Bayern gerne die Vertragsverlängerung mit Thomas Müller bekanntgeben. Der Rekordmeister will auch deshalb auf die sprichwörtliche Tube drücken, um Müller die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen. An eben jener Wertschätzung hatte es zuletzt einige Zweifel gegeben.

Zweifel an Müller-Zukunft beim FC Bayern

Müller hat seinen Stammplatz in der laufenden Saison verloren. Lediglich sechs Mal stand der Nationalspieler bei Anpfiff auf dem Rasen, in nur zwei Spielen durfte er über die vollen 90 Minuten ran. Als regelrechte Demütigung wurde von vielen Müllers Einwechslung am vergangenen Spieltag in Frankfurt aufgefasst. Dort wechselte Thomas Tuchel die Vereinslegende erst ein, als die Partie beim Stand von 1:5 längst entschieden war.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann gehörte schon davor zu dem Lager, das mit einem Aus von Müller in München rechnete. "Mein Gefühl sagt mir, dass sich die Wege trennen", sagte Hamann Anfang Dezember bei "Sky 90".

Die Bayern-Verantwortlichen betonten dagegen stets, wie wichtig Müller selbst in eingeschränkter Rolle für den FC Bayern sei. "Thomas weiß genau, was er am FC Bayern hat, und wir wissen, was wir an Thomas haben", erklärte unter anderem Präsident Herbert Hainer vor einigen Tagen.