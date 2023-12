IMAGO/Martin Rickett

Neuer Superstar beim FC Bayern: Harry Kane

Auch wenn er am Dienstag im dritten Pflichtspiel nacheinander ohne eigenen Treffer blieb, hat Harry Kane den FC Bayern im Sturm erobert. Nach seiner kurzzeitigen England-Rückkehr beim Gastspiel in Manchester sprach der Angreifer über seine ersten Monate in München.

"Seit meiner Ankunft bei Bayern waren alle unglaublich", schwärmte Kane nach dem 1:0-Sieg seines Teams in der Champions League beim britischen Sender "TNT Sport" und ergänzte: "Ich habe das Gefühl, dass da noch mehr kommen wird. Ich fühle, dass ich immer besser verstehe, was der Trainer will. Ich fühle mich hier wohl."

Im Old Trafford war der Kapitän der Three Lions zwar nur selten gefährlich im Strafraum aufgetaucht, hatte das goldene Tor von Kingsley Coman in der 71. Minute aber mit einem Traumpass eingeleitet. Von sport.de erhielt er dafür die Note 2,5.

"Es war schön", resümierte Kane, der mit dem FC Bayern schon vorher als Gruppensieger feststand. "Es ist immer schwer, wenn man an der Spitze steht und schon (fürs Achtelfinale) qualifiziert ist, aber wir waren voll motiviert."

Für den weiteren Saisonverlauf fordert der 30-jährige Rekordeinkauf noch mehr von sich und seiner Mannschaft. "Wir sind gut in die Saison gestartet, aber ich habe das Gefühl, dass wir noch ein paar Gänge höher schalten können", betonte Kane.

Kane-Forderung an den FC Bayern: "Müssen uns verbessern"

Das große Ziel des FC Bayern ist und bleibt der Titel in der Königsklasse. "Wir haben genügend Qualität, um in diesem Wettbewerb weit zu kommen. Das ist das Ziel, die Champions League zu gewinnen. Das wird zwar schwer, aber wir müssen uns verbessern. Ich glaube, wir können noch ein höheres Niveau erreichen", so Kane.

Am kommenden Montag findet in Nyon (Schweiz) die Auslosung des Achtelfinales statt, das im Februar und März 2024 ausgetragen wird. In den letzten drei Spielzeiten war für die Münchner stets im Viertelfinale Endstation.