Reaktion auf Frankfurt-Debakel: FCB-Boss wird emotional

Vorstandsboss beim FC Bayern: Jan-Christian Dreesen

Als Sieger der Champions-League-Gruppe A stand der FC Bayern schon länger fest, am Dienstag erledigte der deutsche Rekordmeister dann auch seine Pflichtaufgabe bei Manchester United souverän. Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen glaubt nun an den ganz großen Wurf.

Nach dem bestandenen Charaktertest in Old Trafford (1:0) lobte der Nachfolger von Oliver Kahn die Mannschaft in seiner Bankettrede im Ballsaal des noblen Kimpton Clocktower Hotels.

"Wir haben die Gruppenphase bravourös bestanden und gezeigt, dass wir einer der großen Klubs sind, die zu Recht Ambitionen auf den Sieg haben. Das wollen wir in der nächsten Runde auch beweisen", verdeutlichte Dreesen und ergänzte: "Manchester war echt 'ne Reise wert, ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft."

Dem gebürtigen Ostfriesen gefiel vor allem die Reaktion auf die heftige 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag.

Es sei "ein besonderes Spiel" gewesen, "die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gehabt", so Dreesen: "Heute waren wir wieder da! Das ist das, was wir vom FC Bayern kennen."

Den anwesenden Spielern rief der Funktionär zu: "Ihr, liebe Mannschaft, habt es gezeigt: Wir sind immer da in der Champions League!"

FC Bayern setzt "unglaubliche Serie" fort

2023/2024 setzte der FC Bayern seine beeindruckende Serie in der Vorrunde der Königsklasse fort: Dort sind die Münchner seit 40 Partien ungeschlagen und gewannen neun Auswärtsspiele in Folge.

Dreesen sprach von einer "unglaublichen Serie, die ihr vollbracht habt". Der CEO gab allerdings zu, dass es "ein schwieriges Spiel" gewesen sei. "Umso glücklicher" war er, "dass in der 67. Minute Thomas Müller reinkam".

Der Routinier, der unter Trainer Thomas Tuchel meist nur noch als Edeljoker fungiert, leitete das goldene Tor durch Kingsley Coman (70.) mit ein.