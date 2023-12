Matthäus facht Kimmich-Debatte an

IMAGO/Andrew Yates

Joshua Kimmich hat noch einen Vertrag bis 2025 bei den Bayern

Die bittere 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt heizt die Leader-Debatte beim FC Bayern weiter an. Im Mittelpunkt steht dabei Nationalspieler Joshua Kimmich. Trainer Thomas Tuchel sei nun gefordert, findet Experte Lothar Matthäus.

Der FC Bayern hat eine Leader-Debatte, nicht erst seit der Pleite in Frankfurt. Die Diskussionen, die auch Trainer Thomas Tuchel mit seinen Forderungen nach einer "Holding Six" losgetreten hatte, zeigen offenbar auch Wirkung beim 28-Jährigen. Seine Leistungen im Bayern-Dress waren zuletzt sehr schwankend,

Laut "Sport Bild" glauben die Klub-Bosse zwar weiter, dass Kimmich eine wichtige Rolle im Team spielen kann. Problematisch seien aber die aktuellen Leistungen, die vor allem einen neuen Vertrag zu hohen Konditionen nicht rechtfertigten.

Auch Lothar Matthäus hatte dem Mittelfeldmann zuletzt fehlende Präsenz in der Schaltzentrale vorgeworfen. Er stellt eine klare Forderung an Trainer Tuchel.

FC Bayern: Matthäus nimmt Tuchel in die Pflicht

"Wenn der Trainer von ihm überzeugt ist, würde ich mit Kimmich verlängern.", sagte der DFB-Rekordspieler der "Sport Bild". "Vom Charakter her ist er ein Leader. Ich glaube an Kimmich und seine Führungsqualitäten", so der 62-Jährige weiter. "Wenn diese Rückendeckung nicht da ist – und dieses Gefühl habe ich aus Eindrücken und Gesprächen gewonnen –, muss man offen über die Zukunft des Spielers Kimmich und auch einen möglichen Verkauf sprechen."

Problematisch für Kimmich sind auch die Transferbemühungen der Bayern. Der FCB soll laut des Berichts sein Interesse bei Martin Zubimendi von Real Sociedad hinterlegt haben und den Spieler mehrmals beobachtet haben.

Kimmich selbst stehe weiter im Visier des FC Barcelona. Klar ist: Wollen die Münchner noch Geld für den Nationalspieler generieren, müssten sie ihn im kommenden Sommer noch verkaufen.