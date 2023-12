BVB hat bei Guirassy ein Problem

IMAGO/Ulmer

Serhou Guirassy traf in den vergangenen Wochen zwei Mal gegen den BVB

Borussia Dortmund denkt offenbar intensiv über eine Verpflichtung von Torgarant Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nach. Das klingt verlockend, bringt aber auch ein Problem mit sich.

Schon zwei Mal konnten sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund aus der Nähe von den Fähigkeiten Serhou Guirassys überzeugen. Erst traf der Nationalspieler Guineas Mitte November im Ligaspiel, in dem er sein Comeback feierte (2:1), drei Wochen später versetzte er im Pokal-Achtelfinale dem BVB beim 2:0 einen weiteren schmerzhaften Stich.

Nun ist die Lage so: Quasi halb Europa jagt den Top-Stürmer, der eine vielzitierte Ausstiegsklausel schon in diesem Winter und für den kommenden Sommer hat. Guirassy hat somit quasi alle Trümpfe in der Hand. Nun soll sich auch der BVB über die genauen Konditionen der Ablöse informiert haben. Laut "Sport Bild" ist diese auch vom Land des interessierten Klubs abhängig. So müsste Dortmund etwas weniger (insgesamt knapp 20 Millionen Euro) als ein englischer Klub nach Stuttgart überweisen.

VfB Stuttgart: Serhou Guirassy winkt fetter Gehaltssprung

Locken können die Schwarz-Gelben mit einem deutlichen aufgestockten Gehalt. Im Pott würde der 27-Jährige wohl das doppelte verdienen (sieben Millionen Euro pro Jahr) wie im Schwabenland, wo er jetzt schon Gehaltskrösus ist. Klar ist aber auch: Dortmund ist nicht alleine im Rennen um Guirassy und in England beispielsweise wird ein Stürmer schneller mit Geld überhäuft als man "Teatime" sagen kann.

Ist der BVB also chancenlos? Nun, für den Vizemeister spricht, dass Guirassy von Moussa Sissoko beraten wird, der schon die Transfers von Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele nach Dortmund initiierte und laut "Sport Bild" weiter "beste Drähte" zum BVB pflege.

Was tun mit all den Stürmern?

Problematisch ist indes die Fülle an Mittelstürmern im Kader. Mit Youssoufa Moukoko, Niclas Füllkrug und Sebastien Haller hat der BVB schon drei klassische Stürmer in seinen Reihen.

Sollte also Guirassy tatsächlich kommen, müsste einer aus dem Trio verkauft werden. Alle drei Profis besitzen noch einen Vertrag bis 2026 beim BVB. Vor allem Haller und Moukoko suchen vergeblich nach ihrer Form und Anschluss. Besser lief es bei Füllkrug, der aber auch noch nicht komplett eingeschlagen hat.

Das Trio kommt insgesamt auf sechs Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Zum Vergleich: Guirassy steht nach 12 Spielen bei 16 Toren.