Sané lässt Bayern-Zukunft offen: "Es ist noch Zeit!"

Leroy Sané spielt seit 2020 für den FC Bayern

Das Arbeitspapier von Leroy Sané beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2025. Ob der Starspieler vorzeitig bei den Münchnern verlängern wird, ist nach aktuellem Stand noch offen. Sané selbst klärte jetzt über die Beweggründe seines Zögerns aus.

Laut eigener Aussage im Gespräch mit der "Sport Bild" spielt das Thema Vertragsverlängerung beim FC Bayern derzeit noch keine große Rolle in den Gedanken des 27-Jährigen.

"Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros. [...] Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht", meinte Sané in dem Interview mit dem Fachmagazin.

Der Linksfuß war zuletzt absolut gesetzt beim FC Bayern, spielt derzeit seine beste Hinrunde überhaupt in seiner Bundesliga-Karriere. Die Münchner Klubbosse haben längst klar gemacht, dass sie einer Verlängerung mit ihrer Nummer 10 sehr positiv gegenüber stehen.

Sané selbst sei klar, "dass das Thema nun immer mehr an Bedeutung gewinnt". Dennoch wolle er seinen Fokus zunächst weiter auf die eigenen sportlichen Leistungen legen und noch nicht auf Vertragsgespräche mit den Bayern-Bossen.

"Ich spiele seit 2020 hier, fühle mich grundsätzlich wohl und schätze es sehr, dass der Verein Signale gesendet hat, mit mir verlängern zu wollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl und freut mich. Selbstverständlich werde ich dann zuerst mit dem FC Bayern sprechen", stellte der gebürtige Essener klar, der aktuell bei 15 Scorerpunkten in der Bundesliga steht.

Großes Sané-Lob für Kane und Tuchel

Insbesondere das Zusammenspiel mit Mittelstürmer Harry Kane funktioniert nach Aussage Sanés in der bisherigen Saison herausragend. Bayerns Flügelspieler geriet bei dem englischen Top-Torjäger regelrecht ins Schwärmen: "Harry ist ein Wahnsinns-Spieler, und es macht Riesenspaß, mit ihm zusammenzuspielen. Er hat ein unglaubliches Spielverständnis. Das Spiel für sich selbst, aber genauso den Gegner zu lesen und den Mitspielern damit zu helfen – das ist eine echte Kunst."

Das Zusammenspiel zwischen den beiden gleiche nach Aussage Sanés einem blinden Verständnis: "Er ist einfach ein unglaublicher Stürmer, einer der besten Mittelstürmer der Welt – wenn nicht sogar der beste."

Daneben hob Leroy Sané auch die Arbeit unter Cheftrainer Thomas Tuchel hervor. Unter dem Coach fand der Angreifer in den letzten Monaten zu seiner absoluten Topform zurück und bestritt in der laufenden Saison bereits 22 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer beisteuerte.

"Ich habe mich mit Thomas Tuchel von Anfang an sehr gut verstanden, er hat mir aufgezeigt, was er von mir erwartet. Er ist super offen und ehrlich, egal ob es positiv oder negativ ist, das schätze ich sehr. Da weiß ich direkt, woran ich bin. Damit komme ich sehr gut zurecht", so Sané über seinen Cheftrainer.