Verletzungsschock beim FC Bayern: DFB-Star fällt länger aus

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern

Schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung des FC Bayern: Die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl wird ihrer Mannschaft längere Zeit fehlen.

Wie der amtierende Meister am Mittwoch mitteilte, erlitt die 23-Jährige im Bundesliga-Spiel am Montag gegen Bayer Leverkusen (3:0) eine muskuläre Verletzung und werde nach weiteren Untersuchungen "mehrere Wochen" ausfallen.

Bühl war gegen Leverkusen zur Halbzeit ausgewechselt worden. In diesem Jahr wird die Offensivspielerin den Münchnerinnen damit nicht mehr zur Verfügung stehen.

In der laufenden Saison stand die Angreiferin, die 2020 vom SC Freiburg gekommen war, in zwölf Pflichtspielen auf dem Rasen. Dabei gelang ihr ein Treffer.

Im Dezember sind die Bayern-Frauen in der Champions League noch zweimal gegen Ajax Amsterdam (14. und 20. Dezember) sowie in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg (17. Dezember) gefordert.

FC Bayern in richtungsweisendem Spiel ohne Bühl

Am Donnerstagabend will das Team von Cheftrainer Alexander Straus in der sogenannten "Königinnenklasse" die starke Heimserie ausbauen.

Seit fünf Partien ist der FC Bayern vor eigenem Anhang ungeschlagen, aus den vergangenen 14 Begegnungen gingen die Münchnerinnen zwölf Mal als Siegerinnen vom Platz.

Zwei Mal trafen die FCB-Frauen in der UWCL bislang auf Holland-Meister Ajax: 2020/2021 setzte sich der Bundesligist im Sechzehntelfinale in beiden Spielen durch (3:1 in Amsterdam, 3:0 in München).

Dennoch sind die Niederländerinnen durchaus gefährlich: Gleich das erste Heimspiel gegen Paris Saint-Germain gewann Ajax mit 2:0. Auswärts tut sich die Mannschaft hingegen schwerer, in den letzten drei Europacup-Gastspielen gelang kein einziger Treffer.

Vor dem direkten Duell trennt den zweitplatzierten FC Bayern in der Gruppe C nur ein Punkt von Ajax. Der Ausgang der Begegnung hat im Kampf um die K.o.-Phase folglich richtungsweisenden Charakter.