SC Freiburg freut sich auf "Highlightspiel" in London

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Freiburgs Trainer Christian Streich freut sich auf den London-Trip

Für die Profis von Fußball-Bundesligist SC Freiburg wird das "Endspiel" um den Gruppensieg in der Europa League nicht nur aus sportlicher Sicht zu einem Highlight.

"Wir freuen uns auf London - aber richtig", sagte Trainer Christian Streich vor der entscheidenden Partie bei West Ham United am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL).

Die Breisgauer überwintern zwar sicher im europäischen Wettbewerb, nur mit einem Sieg schafft der Sport-Club jedoch den direkten Einzug ins Achtelfinale und vermeidet den Umweg Zwischenrunde. Im Duell um Platz eins mit den punktgleichen "Hammers" steht Freiburg nach dem 1:2 im Hinspiel aufgrund des direkten Vergleichs unter Zugzwang.

"Für mich ist das eine Riesen-Besonderheit", sagte Angreifer Michael Gregoritsch. "Ich freue mich jetzt schon extrem auf das, was in London passiert. Wenn man das mitkriegt in der Mannschaft: Fast jeder hat am Donnerstag Familie oder Freunde dabei. Jeder wird davon ewig erzählen. Das sind die Highlightspiele."

Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge strotzen die Freiburger jedenfalls vor Selbstvertrauen. Man wolle den Trip in die englische Metropole "nicht nur genießen", sagte Abwehrspieler Matthias Ginter deshalb, "wir haben schon auch unsere Ziele."