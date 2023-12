Coman sieht FC Bayern "nicht in bester Form"

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Schoss den FC Bayern zum Sieg: Kingsley Coman

Am Dienstagabend erzielte Kingsley Coman das goldene Tor für den FC Bayern. Beim 1:0-Sieg gegen Manchester United musste der Franzose allerdings angeschlagen ausgewechselt werden, die Diagnose folgte wenig später. Dennoch bleibt der Franzose positiv.

"Es war wichtig, den Sieg zu holen nach der Niederlage in Frankfurt. Zu zeigen, dass wir immer noch fokussiert sind und selbstbewusst", zitierte die "Bild" den Bayern-Star nach Spielschluss.

In der 71. Minute hatte Coman seine Farben in Führung geschossen, kurz darauf musste er angeschlagen vom Feld. Wie am Mittwoch bekannt wurde, zog sich der 27-Jährige einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, sein Pflichtspieljahr ist damit beendet.

Der Ausfall des Leistungsträgers trifft FCB-Trainer Thomas Tuchel hart, schließlich stehen bis Weihnachten noch zwei wichtige Bundesliga-Begegnungen auf dem Programm.

"Wir sind jetzt in guter Form, aber noch nicht in unserer besten Form", merkte Coman an und zog einen Vergleich: "Letzte Saison waren wir in der ersten Hälfte in Top-Form, im zweiten Teil weniger. Jetzt wollen wir uns verbessern und herausragend in der zweiten Hälfte sein, denn dann kommt es drauf an, dann ist es am wichtigsten."

Coman warnt FC Bayern vor Achtelfinal-Hürde

Bei der Auslosung des Achtelfinals der Königsklasse am kommenden Montag in Nyon hofft der FC Bayern auf ein machbares Los.

"Es ist normalerweise gut, wenn du Erster wirst, weil du kein ganz, ganz großes Team als Gegner bekommst. Es ist allerdings in der Champions League auch schon oft passiert, dass wir gegen kleinere Teams gespielt haben und die Spiele sogar schwerer waren", warnte Coman davor, die nächste Hürde auf die leichte Schulter zu nehmen.

Der Flügelflitzer sieht sich und seine Teamkollegen für jede Herausforderung bereit. "Wir nehmen alles, was kommt. Um die Champions League zu gewinnen, musst du ohnehin die besten Teams rauskicken", verdeutlichte Coman.