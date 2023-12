"Totalabsturz": FC Bayern weiter im Kreuzfeuer

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Thomas Tuchel erlebt beim FC Bayern ein Auf und Ab

Durch den 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Manchester United konnte der FC Bayern die Kritiker zumindest ein wenig besänftigen. Ex-Kommentator Marcel Reif sieht dennoch größere Probleme in München.

Schon vor dem Anpfiff in Old Trafford erklärte der 74-Jährige beim Schweizer TV-Sender "blue Sport", dass der deutsche Rekordmeister nach dem 1:5-Debakel gegen Eintracht Frankfurt "eine Menge gutzumachen" habe.

Gegen den kriselnden englischen Giganten lieferte der von Thomas Tuchel trainierte Bundesligist in der Folge eine abgeklärte Leistung, der Sieg war durchaus verdient.

Trotzdem verwies Reif auf die sportlichen Rückschläge der vergangenen Wochen und Monate. "Im Pokal gegen einen Drittligisten rausfliegen – Totalabsturz. Super Cup, zu Hause gegen Leipzig, 0:3 – Totalabsturz", legte der Journalist den Finger in die Wunde.

Und weiter: "Jetzt fährst du nach Frankfurt und kriegst fünf Stück. Das ist schlimmer als nur eine Niederlage."

Zu viele "satte" Profis beim FC Bayern?

Reif sieht beim FC Bayern in vielen Bereichen Defizite, von der Kaderzusammenstellung ist der langjährige Reporter überhaupt nicht überzeugt.

"Es gibt genug Leute in München, die sagen, dass der eine oder andere satt und nicht mehr mit der Einstellung zum Klub und zu seinem Beruf unterwegs ist", enthüllte er.

Schon bald erwartet Reif daher eine Transfer-Offensive der Bayern. "Sie werden diese Saison entweder ganz schnell in eine brillante drehen, oder es gibt im Sommer einen großen Umbruch", so der gebürtige Pole: "Wir werden uns alle noch wundern. Ich glaube, ein paar Spieler sind am Ende einer Reise."

Mit Ausnahme von Kapitän Manuel Neuer müsse jeder Profi um seinen Status bangen. "Ansonsten lege ich für keinen die Hand ins Feuer", betonte Reif.

In der Bundesliga liegt der Serienmeister nach 14 Spieltagen nur auf Tabellenplatz zwei hinter Primus Bayer Leverkusen. Am Sonntag steht das Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart auf den Programm.