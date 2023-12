Harry Kane packt aus: So läuft es hinter den Kulissen

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Harry Kane ist sportlich schon voll beim FC Bayern angekommen

Sportlich ist Harry Kane längst beim FC Bayern angekommen. Beim Drumherum hakt's aber noch an der ein oder anderen Stelle, wie er nach dem Champions-League-Spiele in Manchester bei "TNT Sports" ausplauderte.

Der Frage, wie es nach wenigen Monaten in München mit seinen Deutsch-Kenntnissen bestellt ist und ob er mal eine Kostprobe geben könnte, wich Kane gekonnt und mit einem Lächeln aus. "Ich spare mir das vielleicht für den nächsten Sommer auf, wenn wir bei der EM sind. Ich nehme ein paar Stunden die Woche, aber ich will mich nicht blamieren", verweigerte Kane eine Antwort auf Deutsch.

Deutlich auskunftsfreudiger präsentierte sich die Engländer bei den Fragen nach seinem alltäglichen Leben in München. Die Eingewöhnung sei zunächst "schwierig" gewesen, gab er offen zu: "Das war mein erster Wechsel meiner Karriere und ich habe wahrscheinlich nicht realisiert, was da alles mit reinspielt."

Kane scherzt: "... dann muss ich meine Familie wieder zurückschicken"

Zum Glück habe er mittlerweile immerhin ein Haus gefunden, "und wir planen, nach der Winterpause einzuziehen. Es ist schön, dass wir das geklärt haben", sagte Kane, der dann auch endlich seine Familie dauerhaft in München um sich hat: "Zum Problem wird es, wenn ich dann aufhöre, Tore zu schießen. Dann muss ich sie wieder zurückschicken", scherzte der Torjäger.

Das Schwierigste in seiner neuen Wahlheimat sei es gewesen, sich an das ganze Drumherum zu gewöhnen, gab Kane zu: "Es gibt so viele Dinge, die man regeln muss. Von der Arbeitserlaubnis über die Suche nach einem Haus und einer neuen Schule. Und ich versuche, so viel wie möglich davon selbst zu machen."

Von der Bundesliga zeigte sich der Rekordeinkauf des FC Bayern indes angetan. "Der Standard ist wirklich hoch. Ich genieße diese neue Erfahrung. In neuen Stadien zu spielen und andere Fans zu erleben, ist aufregend für mich", schwärmte Kane von seinen ersten Monaten im deutschen Fußball-Oberhaus.