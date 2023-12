Bericht: BVB-Manager bittet Süle zum Gespräch

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Niklas Süle muss sich beim BVB durchbeißen

Niklas Süle muss um seinen Stammplatz bei Borussia Dortmund kämpfen. Nun ist es beim BVB angeblich zu einem persönlichen Gespräch zwischen dem Verteidiger, dessen Berater sowie Sportdirektor Sebastian Kehl gekommen.

Laut "Bild" haben sich Süle, Spieleragent Volker Struth und Manager Kehl am Dienstag unter anderem über die sportliche Situation des Nationalspielers ausgetauscht. Das Treffen auf der Dortmunder Geschäftsstelle soll demnach rund eine halbe Stunde gedauert haben.

Nach Angaben der Boulevardzeitung war es Kehl, der die Zusammenkunft eingefädelt hat. Die schwierige Situation von Süle bei den Schwarz-Gelben soll ein Teil des gemeinsamen Gesprächs gewesen sein. Konkrete Details sind bislang nicht an die Öffentlichkeit durchgesickert.

Süles schwierige Lage beim BVB

Der 28-Jährige ist unter BVB-Coach Edin Terzic in der laufenden Saison bis dato alles andere als gesetzt. Mats Hummels und Nico Schlotterbeck erhalten oftmals den Vorzug in der Startformation.

"Niklas musste sich gedulden. Aber wir wussten, wenn er fleißig bleibt, wenn er Gas gibt, dass wir uns immer auf ihn verlassen können", sagte Terzic im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain. Gleichzeitig nahm der Cheftrainer den Routinier in die Pflicht: "Jetzt ist die Zeit, in der wir ihn brauchen. Jetzt ist die Zeit, in der er seine Chance nutzen will."

Süle angeblich unzufrieden beim BVB

"Sky" hatte am Montag berichtet, dass Süle derzeit unzufrieden mit seiner Situation beim deutschen Vize-Meister sein soll. Der 49-fache Nationalspieler war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund gewechselt. Doch anstatt mit all seiner Erfahrung voranzugehen, tut sich Süle bei den Westfalen momentan schwer.

Ob der persönliche Austausch mit Kehl nun die Wende bringt? Die kommenden Spiele werden einen ersten Aufschluss darüber geben.