Personal-Rückschlag für den FC Bayern

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Noussair Mazraoui und Kingsley Coman müssen beim FC Bayern passen

Der FC Bayern muss bis zur Winterpause ohne Kingsley Coman und Noussair Mazraoui auskommen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwochnachmittag offiziell mit.

Nach Angaben des FC Bayern zog sich Coman beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Manchester United einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Mazraoui laboriert hingegen an einem Muskelbündelriss in der linken Wade.

Der FC Bayern trifft im Jahresendspurt in der Fußball-Bundesliga noch auf den VfB Stuttgart (17. Dezember) sowie auf den VfL Wolfsburg (20. Dezember). Coman und Mazraoui müssen dann von der Tribüne aus zuschauen.

Serge Gnabry (Muskelverletzung), Sven Ulreich (Kapselverletzung), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Matthijs de Ligt (Innenbandverletzung) stehen momentan ebenfalls auf der Ausfallliste des deutschen Serienmeisters. "Bild" zufolge besteht bezüglich de Ligt die Hoffnung auf eine Rückkehr in den Spieltagskader am kommenden Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg.

FC Bayern: Tuchel muss umbauen

So oder so muss Cheftrainer Thomas Tuchel bis zum Beginn der Winterpause zwangsläufig umbauen. Für den FC Bayern geht es darum, nach der 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt auch in der Bundesliga eine Reaktion zu zeigen. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen beträgt derzeit vier Punkte - bei einem absolvierten Spiel weniger.

Die Münchner konnten am Dienstagabend in der Königsklasse zurück in die Erfolgsspur finden. Tuchel sprach nach dem 1:0 bei Manchester United gegenüber "Prime Video" vom "besten Spiel in der Gruppenphase".

Coman und Mazraoui standen hierbei in der Startformation des deutschen Rekordmeisters. Der französische Flügelspieler erzielte nach Vorlage von Harry Kane in der 71. Minute sogar das Tor des Tages. Während Mathys Tel eine Alternative für Coman darstellt, dürfte Konrad Laimer als Ersatz für Mazraoui einspringen.