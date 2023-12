VfB Stuttgart und BVB im Guirassy-Poker chancenlos?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Wohin zeigt der Weg von Serhou Guirassy?

Serhou Guirassy weckt aufgrund seiner Fabel-Leistungen für den VfB Stuttgart großes Interesse auf dem Transfermarkt. Die Schwaben wollen den Angreifer unbedingt in den eigenen Reihen halten. Mit dem BVB soll mittlerweile ein anderer Bundesligist anklopfen. Doch hat der Torjäger selbst ganz andere Pläne?

Das Rennen um die Dienste von Serhou Guirassy ist längst eröffnet. Zahlreiche Vereine werden aktuell mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht.

Guirassy besitzt beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2026. Allerdings soll im Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert sein, die dem Vernehmen nach einen vorzeitigen Abschied aus dem Ländle ermöglicht. Die festgeschriebene Ablösesumme soll sich Medienberichten zufolge auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

Laut "Bild" ist der VfB Stuttgart mit dem Versuch gescheitert, dem Mittelstürmer die besagte Ausstiegsklausel abzukaufen. Kommt es schon bald zu einem Wechsel?

VfB Stuttgart: BVB ohne Chance auf Guirassy-Transfer?

Nach Informationen von "Sport Bild" denkt unter anderem auch Borussia Dortmund über eine Verpflichtung des Überfliegers nach. Wie "Sky" berichtet, hat sich der BVB aber nur lose nach Guirassy erkundigt. Dem TV-Sender zufolge ist Borussia Dortmund darüber hinaus "keine ernsthafte Option" für den VfB-Star.

Manchester United und Newcastle United sollen konkretes Interesse am zwölffachen Nationalspieler Guineas haben. Guirassy will im Falle eines Wechsels wohl weiterhin die Nummer eins im Angriff sein. Zudem möchte der Routinier zu einem Topklub, so "Sky". Die Spekulationen werden in den kommenden Wochen sicherlich weiter an Fahrt aufnehmen.

Guirassy hat in der laufenden Saison bereits 18 Pflichtspieltore in 14 Einsätzen für den VfB Stuttgart erzielt und hat dadurch einen großen Anteil am Höhenflug des Tabellendritten der Fußball-Bundesliga.