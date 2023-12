Neuer Zweijahresvertrag für Thomas Müller gefordert

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Beim FC Bayern kein Stammspieler mehr: Thomas Müller

Rund um den FC Bayern wird heiß über Thomas Müller diskutiert. Der Routinier, der vertraglich nur noch bis Ende Juni an den Rekordmeister gebunden ist, hat seinen Stammplatz in München verloren. Dennoch sollte mit dem Fanliebling verlängert werden, findet Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff.

"Also, ich kann mir Müller in einem anderen als dem Bayern-Trikot nur schwer vorstellen", schrieb der Belgier in seiner Kolumne für die "Abendzeitung". Der 34-Jährige sei trotz seiner Reservistenrolle "immer noch ein wichtiger Spieler in der Mannschaft".

2023/2024 hat Müller bislang 17 Pflichtspiele für den deutschen Branchenprimus absolviert, die Mehrzahl davon allerdings als Joker. Dabei sammelte der Offensivmann sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Vorlagen).

Laut Pfaff täte der FC Bayern unabhängig von Müllers derzeitigem Status "gut daran", mit dem Dauerbrenner zu verlängern. "Ich würde ihm gleich zwei weitere Jahre anbieten", verriet der ehemalige Keeper.

Denn: "Er ist so etwas wie der Vater der Kompanie. Mit seiner humorvollen und lustigen Art kommt er überall an, ist zudem aufgrund seiner Erfolge einer, zu dem junge Spieler aufschauen. Er ist meinungsstark, ist wichtig für das Mannschaftsverhältnis in der Kabine und auch auf dem Platz, wenn er gesund bleibt und sein Leistungsniveau hält."

Müller beim FC Bayern "der verlängerte Arm" von Tuchel

Tatsächlich soll die Tendenz bei Müller zu einer weiteren Verlängerung gehen. Zugleich gibt es Gerüchte um interessierte Vereine aus dem Ausland.

"Er nimmt seine aktuelle Rolle an, murrt nicht, wenn er auf der Bank sitzt, und gibt immer alles, wenn er auf dem Platz steht. Zudem gibt es wohl keinen Spieler, der das 'Mia san Mia' des Vereins so in sich verkörpert wie Thomas Müller", hob Pfaff hervor.

Für Trainer Thomas Tuchel sei der erfahrene Nationalspieler "der verlängerte Arm in der Kabine und auf dem Platz" und deshalb besonders wertvoll.