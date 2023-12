IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy (r.) will auch gegen den FC Bayern treffen

Es ist das Spitzenspiel schlechthin am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern bekommt es zur ungewohnten Anstoßzeit am Sonntagabend ab 19:30 Uhr mit dem Überraschungsteam der Saison zu tun, dem VfB Stuttgart. Kann die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auch in München für Furore sorgen? Das besondere an der Partie am Sonntagabend: Sie wird live im Free-TV übertragen.

Der VfB Stuttgart spielt eine überragende Hinrunde. Schafften die Schwaben in der abgelaufenen Spielzeit nur denkbar knapp in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt, so klopft die VfB-Elf in der laufenden Saison ganz oben an. Gelingt den Stuttgartern am Sonntagabend ein Auswärtssieg in der Allianz Arena, würden sie sogar am großen FC Bayern in der Tabelle vorbeiziehen.

Mit bislang 31 gesammelten Zählern nach 14 Spieltagen rangiert die Hoeneß-Truppe auf Tabellenplatz drei, mit sagenhaften Punkten mehr auf dem Konto als zum Vorjahreszeitpunkt.

Schafft der VfB Stuttgart auch beim amtierenden deutschen Meister die Überraschung? Oder behält der FC Bayern gegen einen direkten Konkurrenten wieder mal einen kühlen Kopf und setzt sich zu Hause durch? Und wo wird die Partie FC Bayern gegen den VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream