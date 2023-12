Barca hofft offenbar auf Schnäppchen bei Sané

IMAGO/Simon Stacpoole

Leroy Sané ist beim FC Bayern zum Leistungsträger avanciert

In der Hinserie der laufenden Saison hat Leroy Sané beim FC Bayern eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Kein Wunder also, dass auch andere Vereine den Offensivmann liebend gerne in ihren Reihen hätten. Einer davon soll der FC Barcelona sein.

Wie geht es für Leroy Sané weiter? Das Arbeitspapier des 27-Jährigen beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2025. Ob der Starspieler vorzeitig verlängern wird, ist nach aktuellem Stand offen.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" wehrte Sané das Thema unlängst ab. "Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros", stellte der Nationalspieler klar.

Sané präsentierte sich beim deutschen Rekordmeister zuletzt in blendender Verfassung, sammelte in 22 Pflichtspielen neun Tore und acht Vorlagen.

Speziell in der Premier League, die Sané aus seiner Zeit bei Manchester City kennt, genießt der ehemalige Schalker noch immer einen hervorragenden Ruf. Neuerdings soll jedoch auch der spanische Gigant FC Barcelona über einen Transfer nachdenken.

Barca hofft auf Schnäppchen beim FC Bayern

Nach Informationen des Portals "Barca Blaugranes" würden die Katalanen Sané gerne vom FC Bayern loseisen und mit Robert Lewandowski wiedervereinen. Der Pole war 2022 zum LaLiga-Klub gewechselt.

Neben dem Münchner soll auch der frühere Dortmunder Jadon Sancho, der bei Manchester United nach einem Zwist mit Trainer Erik ten Hag aufs Abstellgleis geraten ist, in Barcelona ein Thema sein.

Insgeheim soll man beim finanziell angeschlagenen Champions-League-Achtelfinalisten hoffen, Sané zu günstigen Konditionen zu bekommen, da sein Marktwert seit seiner Unterschrift beim FC Bayern eher gesunken als gestiegen ist.

In Anbetracht seiner jüngsten Leistungen darf allerdings bezweifelt werden, dass der Tempodribbler seinen aktuellen Arbeitgeber so einfach verlassen könnte. 2020 hatten die Bayern knapp 50 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß bezahlt.