Letzte Mal Champions League: RB-Idol vor dem Absprung

IMAGO/Sven Sonntag

Emil Forsberg traf am Mittwoch gegen Bern

Emil Forsberg hat am Mittwochabend wohl das letzte Champions-League-Spiel seiner Karriere bestritten. Beim Heimspiel von RB Leipzig gegen den BSC Young Boys traf der Schwede entscheidend zum 2:1-Endstand und war folglich der gefeierte Mann des Abends.

Es dürfte die letzte Partie des Routiniers in der Königsklasse gewesen sein, ehe er zum Jahreswechsel die Roten Bullen in Richtung USA verlassen wird.

Über das bestehende Interesse des US-amerikanischen Schwesterklubs New York Red Bulls wird bereits seit Wochen berichtet, der Schritt in die Major League Soccer für den Mittelfeldspieler schon feststehen.

Nach jüngsten "kicker"-Informationen sollen nur noch "letzte Details" im Vertragswerk zu klären sein, ehe der Wechsel von Leipzig nach New York dann auch offiziell verkündet werden kann.

Emil Forsberg gehört bei RB Leipzig zu der immer kleiner werdenden Gruppe an Spielern der ersten Bundesliga-Stunde. Neben dem Schweden sind noch Yussuf Poulsen, Peter Gulácsi und Willi Orban übrig geblieben von den RB-Routiniers, die mit den Sachsen schon 2016 in der ersten Bundesliga-Saison kickten.

Forsberg hat Stammplatz bei RB Leipzig verloren

"Es war ein wunderbarer Transfer – einer der besten, die wir gemacht haben", zitiert der "kicker" den einstige RB-Macher und heutige Bundestrainer Österreichs, Ralf Rangnick. Der 32-jährige Forsberg erhält in New York Berichten zufolge einen Vertrag bis 2027.

Für Leipzig stand Forsberg bis heute insgesamt in 323 Pflichtspielen auf dem Rasen, erzielte dabei 70 Treffer. Mit RB wurde er zweimal DFB-Pokalsieger (2022 und 2023), stand 2020 im Champions-League-Halbfinale und wurde in der Bundesliga zweimal Vizemeister (2017 und 2021).

In der laufenden Saison hatte er seinen Stammplatz im starken Leipziger Mittelfeld unter Cheftrainer Marco Rose aber endgültig verloren und brachte es in der bisherigen Spielzeit auf nur noch vier Startelf-Einsätze in der Bundesliga.