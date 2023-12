Kimmich zu Real? Transfer-Spekulationen lassen aufhorchen

IMAGO/Martin Rickett

Joshua Kimmich ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Könnte sich Real Madrid im kommenden Sommer beim FC Bayern bedienen? Ein Transfer-Gerücht aus Spanien bringt nun ein spannendes Szenario ins Spiel. Joshua Kimmich befindet sich dabei im Zentrum der Spekulationen.

Der FC Bayern wird seit geraumer Zeit mit einer Verpflichtung von Joao Palhinha in Verbindung gebracht. Der defensive Mittelfeldmann weilte am vergangenen Deadline Day sogar bereits in München. Doch ein Wechsel vom FC Fulham an die Säbener Straße platzte.

Noch immer gilt Palhinha als heißer Transfer-Kandidat. Laut dem Portal "90min" soll der FC Bayern den Portugiesen zuletzt sogar live vor Ort gescoutet haben.

"Don Diario" spekuliert nun über eine mögliche Mittelfeld-Rochade an der Isar. Dem Gedankenspiel der spanischen Plattform zufolge könnte Real Madrid bezüglich Joshua Kimmich vorstellig werden, sollte der deutsche Serienmeister tatsächlich Palhinha unter Vertrag nehmen - so die Theorie.

Das Portal bezeichnet den deutschen Nationalspieler als eines der "Langzeitziele" der Königlichen und sieht in Kimmich einen potenziellen Erben von Toni Kroos. Ob ein solches Szenario realistisch ist, darf aktuell aber noch bezweifelt werden.

FC Bayern: Kimmich gilt als Eckpfeiler

Kimmich besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2025, gilt als ein Eckpfeiler im Team von Cheftrainer Thomas Tuchel.

Der 28-Jährige sei nach wie vor "sehr wichtig" für den FC Bayern und ein "absoluter Führungsspieler", betonte Sportdirektor Christoph Freund bereits Anfang November.

"Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch", führte der Österreicher damals aus. "Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten", verriet Freund zudem, ergänzte aber: "Aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen."

Im neuen Jahr könnten sich der FC Bayern und Kimmich gemeinsamen an einen Tisch setzten. Zuletzt wurde der FC Barcelona ebenfalls als Interessent genannt.