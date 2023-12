Bericht: Wirtz-Entscheidung kommt dem FC Bayern entgegen

IMAGO/Ulmer

Florian Wirtz wird wohl vorerst bei Bayer Leverkusen bleiben

Um die Zukunft von Florian Wirz ranken sich seit Wochen zahlreiche Gerüchte. Bleibt der Nationalspieler bei Bayer Leverkusen oder wechselt er zu einem anderen Verein wie dem FC Bayern? Eine Entscheidung, die die Münchnern entgegen kommt, ist nun offenbar getroffen worden.

Im "Sport1"-Podcast "Die Bayern-Woche" heißt es, dass Wirtz in der kommenden Saison weiterhin für Bayer Leverkusen spielen wird. Das sei sowohl der Plan der Spielerseite als auch der der Werkself.

Demnach will der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga den offensiven Mittelfeldspieler im Sommer 2024 nicht abgeben. Wirtz selbst wolle mit Bayer zunächst seine ersten Erfahrungen in der Champions League sammeln. Nach der Saison 2024/2025 könne dann ein Wechsel anstehen.

Dem FC Bayern wird seit Wochen Interesse an Florian Wirtz nachgesagt. Dass der DFB-Star eine Wechsel erst 2025 anstrebt, komme dem deutschen Rekordmeister entgegen, so "Sport1". Zunächst wolle man sich an der Säbener Straße um andere Kader-Baustellen kümmern.

Macht Müller den Platz für Wirtz beim FC Bayern frei?

Außerdem soll der Vertrag von Thomas Müller bis 2025 verlängert werden. Danach könnte der Routinier für Wirtz Platz machen.

Im Werben um Wirtz ist der FC Bayern aber nicht alleine. Auch der FC Barcelona und der FC Liverpool sollen Kontakt zu dem 20-Jährigen aufgenommen haben. Auch Real Madrid und Paris Saint-Germain wird Interesse nachgesagt.

Anfang Dezember hatte Hans-Joachim Wirtz, Vater und Berater des Nationalspielers, betont, dass sein Sohn wohl auch in der Spielzeit 2024/2025 bei Bayer Leverkusen spielen wird.

"Momentan ist alles darauf ausgerichtet, dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt", stellte er bei "Sky" klar.

Eine klare Zusage ist das zwar nicht, dem TV-Sender zufolge plant Wirtz aber tatsächlich einen Verbleib bei der Werkself. Ein Wechsel sei erst im Sommer 2025 vorstellbar.

Für den Youngster wäre aber wohl eine Ablösesumme im dreistelligen Millionen-Bereich fällig. Der Vertrag des Nationalspielers in Leverkusen ist schließlich noch bis 2027 datiert.