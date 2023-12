Hamann: "Süle muss sich Gedanken machen"

IMAGO/Ralf Treese

Niklas Süle ist beim BVB nicht gesetzt

Nach dem 1:1 von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain und dem damit verbundenen Gruppensieg in der Champions League wurde vor allem Niklas Süle für seine Rettungstat bei einem nahezu sicher geglaubten Tor von Kylian Mbappé gefeiert. Ex-Profi Dietmar Hamann lobte den BVB-Star, forderte aber mehr Konstanz in dessen Leistungen.

"Die Rettungsaktion von Niklas Süle gegen Kylian Mbappé war herausragend, auch wenn ihr ein eigener Fehler vorausging, aber er muss wieder konstant solche Leistungen bringen", schrieb Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Es liege an Süle, "endlich die Führungsrolle zu übernehmen, die so viele von ihm erwarten, dann führt beim BVB und in der Nationalmannschaft kein Weg an ihm vorbei", führte der 50-Jährige weiter aus.

Dass Süle beim BVB zuletzt nur wenige Spielanteile hatte und zumeist Mats Hummels den Vorzug erhielt, hat laut Hamann Gründe. "Hummels ist fast 35 Jahre alt und wird nicht schneller. Süle muss sich Gedanken machen, warum Hummels trotzdem jede Woche den Vorzug bekommt", so der frühere Dortmunder.

An Wertschätzung habe es Süle grundsätzlich aber nie gefehlt. "Die Erwartungen, die man an ihn hat, rühren ja daher, dass man solche Aktionen von ihm erwartet. Er hat auch früher schon gezeigt, dass er es kann, war vor drei Jahren CL-Sieger mit Bayern", lobte Hamann.

Der Gruppensieg des BVB ist eine "Wahnsinnsleistung", schwärmte der TV-Experte weiter.

Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen des Jahres beim FC Bayern und gegen den 1. FSV Mainz 05 könnten die Dortmunder unter Beweis stellen, dass sie sich gefangen haben, "dass sie erwachsener geworden sind", so Hamann: "Wenn sie beide Spiele gewinnen, könnten die Dortmunder - die Champions League eingeschlossen - auf eine gute bis überdurchschnittliche Vorrunde zurückblicken und wunderbar Weihnachten feiern. Wer hätte das nach dem Pokal-Aus in Stuttgart gedacht?"